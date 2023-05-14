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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Для военной подготовки. На полигоны оккупированной Луганщины прибывают заключенные из РФ

російські окупанти
Фото: Getty Images

На Луганщине оккупанты пополняют свои ряды заключенными. Во временно оккупированный Рогово недавно прибыли около 200 таких лиц. До конца месяца ожидается прибытие еще до 250 осужденных.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

– Недавно отмечено прибытие около 200 таких лиц в один из полевых лагерей противника во временно оккупированном Рогово Луганской области для прохождения 4-недельного курса общевойсковой подготовки. До конца месяца ожидается прибытие еще до 250 осужденных лиц, – говорится в сообщении.

Также, в районе населенного пункта Можняковка Луганской области, оккупанты организовали подготовку до 800 новоприбывших российских заключенных.

Вместе с тем, в районе населенного пункта Новопетровка Запорожской области, на территорию полигона для военной подготовки недавно прибыло около 400 наемников из состава российских заключенных, завербованных ЧВК Вагнер.

– Подготовка продлится несколько недель. В ближайшее время для военной подготовки ожидается прибытие еще 400 наемников из состава российских осужденных, – отмечают в Генштабе.

Ранее сообщалось, что на Луганщине оккупанты мобилизуют военных, которые лечились из-за психических расстройств.

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Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, Луганская область, Російська агресія
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