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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Необычная ситуация: РФ вывела в Азовское море ракетоноситель с Калибрами

російський корабель
Фото: Depositphotos

По состоянию на утро понедельника, 15 мая, в Азовском море появился российский корабль с крылатыми ракетами Калибр. До сих пор РФ держала такие ракетоносители в Черном море.

Как сообщили в пресс-центре Военно-морских сил ВСУ, по состоянию на 11:00 понедельника на боевом дежурстве в Черном море находятся 6 российских кораблей. Однако среди них нет ни одного ракетоносителя.

В то же время в Азовском море находятся два вражеских корабля, среди которых есть один носитель крылатых ракет Калибр. Общий залп может составлять до 8 таких ракет.

Следует отметить, что в течение длительного времени армия РФ не выводила в Азовское море ракетоносители. На боевом дежурстве там обычно находились один или два российских корабля без ракетного вооружения.

Ракетоноситель РФ, который может потенциально иметь на борту до 8 Калибров, появился в Азовском море в воскресенье, 14 мая. И по состоянию на утро понедельника продолжает там находиться.

В Средиземном море РФ держит на боевом дежурстве до 5 кораблей, из них один ракетоноситель, на борту которого могут быть до 4 Калибров.

По данным британской разведки, в ближайшей перспективе РФ может пытаться сорвать контрнаступление ВСУ ударами крылатых ракет вглубь Украины.

По информации ОК Юг, российские войска стали чаще обстреливать тыловые области Украины из-за неудач на фронте. В преддверии ночной атаки 14 мая враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море до четырех. То есть оккупанты потенциально имели 28 ракет Калибр, готовых к применению.

Источник: ВМС ВСУ

Азовське море, Война в Украине, Ракетные удары России, Російська агресія, Черное море, Чорноморський флот РФ
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