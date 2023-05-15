Принудительное отчуждение имущества и возврат 30 тыс. грн военным: что предусматривает законопроект №8312

10 апреля 2023 года Верховная Рада приняла законопроект №8312. Сначала он был направлен на совершенствование регулирования вопросов по осуществлению принудительного отчуждения имущества и управления им.

Что предусматривает законопроект №8312, когда он вступает в силу, а также текст проекта, читайте в материале Фактов ICTV.

Законопроект №8312: о чем

В первую очередь законопроект разрабатывался с целью усовершенствования правового регулирования отдельных аспектов осуществления принудительного отчуждения имущества в условиях правового режима военного положения, что предоставит дополнительные возможности для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на объектах критической инфраструктуры.

Для достижения этой цели законопроектом вносятся изменения в Законы Украины О правовом режиме имущества в Вооруженных силах Украины и О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения, которыми, в частности, предлагается:

предусмотреть, что Министерство обороны Украины осуществляет управление корпоративными правами (акциями, долями), принудительно отчужденными в условиях правового режима военного положения, в соответствии с законодательством по вопросам управления объектами государственной собственности;

установить, что корпоративные права (акции, доли), принудительно отчужденные в условиях правового режима военного положения и переданные в управление Министерству обороны Украины, приобретают статус военного имущества с момента проведения в системе депозитарного учета депозитарных операций по принудительному отчуждению таких корпоративных прав в собственность государства;

изменить срок оценки имущества, подлежащего принудительному отчуждению, в случае необходимости анализа значительного объема данных и/или доступа к документам, которые не были предоставлены субъекту оценочной деятельности.

Кроме совершенствования правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения, законопроектом также предлагается установить лимиты на зарплаты госслужащих и сотрудников госпредприятий в военное время.

Правка, предусматривающая установление ограничений размера этих зарплат, была внесена Дмитрием Разумковым и другими депутатами во время рассмотрения парламентом законопроекта №8312. Разумков отметил, что она направлена на возврат выплат в 30 тыс. военным, службе гражданской защиты, полицейским путем ограничения зарплат топ-чиновникам.

— Очень важный и правильный шаг от Верховной Рады. Благодарен всем коллегам за поддержку украинской армии. Возвращение 30 тыс. в первую очередь демонстрирует уважение к нашим защитникам, которые сегодня приближают победу Украины, — отметил Разумков.

Правка Разумкова предлагает установить предельный размер зарплаты госслужащих и работников госпредприятий, не превышающий 10 минимальных зарплат (то есть 67 тыс. грн) на время действия военного положения. А все “сэкономленные деньги” предлагается направить на доплату 30 тыс. грн военным. Парламент поддержал эту идею 254 голосами.

Доплаты в 30 тыс. грн вернут не только военнослужащим, но и полицейским, а также рядовым служащим и начальствующему составу гражданской защиты.

Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале также опубликовал текст принятой правки к закону №8312 и отметил, что на период действия военного положения военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, полицейским ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн независимо от возложенных на таких лиц задач или районов прохождения службы.

Зато народный депутат Ярослав Железняк отметил, что правка 48 Разумкова в законопроект №8312 возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращенных зарплатах для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат).

— И тут главное — чтобы возврат надбавок сработал. Скорее всего, нужно менять бюджет; ограничение на зарплаты до 10 минзарплат — это очень малая экономия. Даже на 2% от запланированных расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд грн, — добавляет Железняк.

Поэтому Железняк не советует однозначно утверждать, что вернули 30 тыс. грн надбавки.

— Пока правильно будет: денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений/ГП ограничили до десяти размеров минимальной заработной платы, — добавляет народный депутат.

— Стоит понимать, даже, если парламентом не будут внесены изменения в государственный бюджет относительно доплат в 30 тыс. грн военным, это никаким образом не освобождает Украину от этого обязательства (конечно, если законопроект будет разблокирован и подписан президентом). А затем после вступления в силу проекта №8123 как закона и в случае, что указанные категории военнослужащих не будут получать или будут получать доплаты не в полном объеме, то Украина может столкнуться с беспрецедентным количеством судебных исков как в национальных судах, так и впоследствии в ЕСПЧ, — отмечает старший партнер Ario Law Firm Юлиан Хорунжий.

Хорунжий добавляет, если принять во внимание цифры дефицита бюджета, приведенные нардепом Ярославом Железняком, и разделить их на 30 тыс. грн, то мы получим ориентировочно 400 тыс. человек, претендующих на такие выплаты.

— В этом случае, известные для Украины решения Европейского суда по правам человека по делам Иванов против Украины и Бурмич и другие против Украины (когда ЕСПЧ принял решение объединить в один кейс более 12 тыс. жалоб относительно системного невыполнения судебных решений, поданных против Украины) будут казаться не такой уж и серьезной нагрузкой на бюджет. Ведь в ситуации с военнослужащими это может быть десятки тысяч жалоб, подлежащих удовлетворению, — отметил Юлиан Хорунжий.

Законопроект №8312 — когда вступает в силу

На следующий день после принятия законопроекта №8312, 11 апреля 2023 года, народный депутат Владимир Цабаль внес в парламент проект постановления (№8312-П) об отмене решения о принятии вышеупомянутого закона.

На своей странице в Facebook Цабаль выразил мнение, что поправка Разумкова является популистской.

— Перед тем как предлагать такие расходы, нужно найти источники их финансирования, — написал Цабаль.

Простыми словами, постановление №8312-П полностью блокирует возможность подписания президентом закона №8312 и вступления его в силу. По словам Железняка, пока это постановление не будет рассмотрено в парламенте, спикер не имеет права подписывать закон.

Сейчас блокирующее постановление №8312-П имеет статус ожидающего рассмотрения. Соответственно, пока документ не будет рассмотрен в парламенте и принят или отклонен, законопроект №8312 не сможет вступить в силу.

Текст законопроекта №8312

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