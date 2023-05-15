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РФ атаковала больницу в Авдеевке Донецкой области, четверо погибших
В результате ракетного авиаудара по Авдеевке в Донецкой области погибли четыре человека.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Отмечено, что войска РФ атаковали город ракетами сегодня утром, попали в больницу.
— Каждый новый день, проведенный в Донецкой области, увеличивает риск стать жертвой российской агрессии. Эвакуируйтесь! — подчеркнул глава ОВА.
Источник: Павел Кириленко
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