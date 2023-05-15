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РФ атаковала больницу в Авдеевке Донецкой области, четверо погибших

РФ атаковала больницу в Авдеевке Донецкой области, четверо погибших

В результате ракетного авиаудара по Авдеевке в Донецкой области погибли четыре человека.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Отмечено, что войска РФ атаковали город ракетами сегодня утром, попали в больницу.

РФ атаковала больницу в Авдеевке Донецкой области, четверо погибших
РФ атаковала больницу в Авдеевке Донецкой области, четверо погибших
РФ атаковала больницу в Авдеевке Донецкой области, четверо погибших
РФ атаковала больницу в Авдеевке Донецкой области, четверо погибших
РФ атаковала больницу в Авдеевке Донецкой области, четверо погибших
РФ атаковала больницу в Авдеевке Донецкой области, четверо погибших

— Каждый новый день, проведенный в Донецкой области, увеличивает риск стать жертвой российской агрессии. Эвакуируйтесь! — подчеркнул глава ОВА.

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Источник: Павел Кириленко

Авдеевка, Война в Украине, Донецкая область
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