В Киеве был слышен взрыв — что известно
Вечером 15 мая в Киеве был слышен взрыв. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.
Как пишут в Telegram-каналах, громко было из-за того, что “у грузовика лопнуло колесо”. На данный момент подробности неизвестны.
Отметим, что воздушная тревога в Киеве не была объявлена.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 446-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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