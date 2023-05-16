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Валентина Чорна, редактор ленты

В Киеве был слышен взрыв — что известно

В Киеве был слышен взрыв — что известно
Фото: Depositphotos

Вечером 15 мая в Киеве был слышен взрыв. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Как пишут в Telegram-каналах, громко было из-за того, что “у грузовика лопнуло колесо”. На данный момент подробности неизвестны.

Отметим, что воздушная тревога в Киеве не была объявлена.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 446-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Взрыв, Київ
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