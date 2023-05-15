Укр Рус Eng
Поддержать
Укр Рус Eng
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Ночью на северо-восточном направлении ВСУ уничтожили 4 дрона Shahed

Ночью на северо-восточном направлении ВСУ уничтожили 4 дрона Shahed
Фото: Getty Images

Около полуночи 14 мая на северо-восточном направлении Силы воздушного командования Восток уничтожили четыре ударных дрона Shahed-136/131.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Кроме того, защитники неба сбили один разведывательный вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня Орлан-10.

Безпілотники, Война в Украине, Дрони
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Коллаборанты массово бегут с ВОТ Запорожской и Херсонской областей – ЦНС
російські окупанти
Украина получит от Британии сотни боевых дронов с радиусом действия более 200 км
Велика Британія, прапор Великої Британії
Сырский: Продвижение на Бахмутском направлении — это первый успех наступательных действий
Ночью на северо-восточном направлении ВСУ уничтожили 4 дрона Shahed
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 15.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Все очень сложно: в Минобороны рассказали о ситуации в Бахмуте
місто Бахмут
Видео
Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию

Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.

Татьяна Забожко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (14.05.2023)
Ночью на северо-восточном направлении ВСУ уничтожили 4 дрона Shahed
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (14.05.2023)
Ночью на северо-восточном направлении ВСУ уничтожили 4 дрона Shahed
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (14.05.2023)
Ночью на северо-восточном направлении ВСУ уничтожили 4 дрона Shahed
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (14.05.2023)
Ночью на северо-восточном направлении ВСУ уничтожили 4 дрона Shahed
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь