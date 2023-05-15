Марта Бондаренко, редактор ленты
Ночью на северо-восточном направлении ВСУ уничтожили 4 дрона Shahed
Около полуночи 14 мая на северо-восточном направлении Силы воздушного командования Восток уничтожили четыре ударных дрона Shahed-136/131.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Кроме того, защитники неба сбили один разведывательный вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня Орлан-10.
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