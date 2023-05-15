Установка защитных сооружений и ротация. Оккупанты ожидают контрнаступления ВСУ в Мариуполе – Андрющенко
В ожидании контрнаступления украинских Сил обороны российские оккупанты продолжают укрепляться в Мариуполе.
Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сказал в эфире телеканала Эспрессо.
— Они устанавливают защитные сооружения по всему городу и вокруг него. В основном россияне ставят бетонные доты с пулеметами у мостов. Очень неплохо их маскируют. Все остальное в городе как будто замерло. Все ожидают контрнаступления ВСУ, — рассказал он.
По словам советника мэра, в городе происходит постоянная ротация войск агрессора. Если из Мариуполя оккупанты перебрасывают на линию фронта определенные подразделения, то на их место сразу заходят другие.
— Локацию они могут менять, однако общее скопление российских подразделений в Мариуполе держится на одном уровне, — добавил Андрющенко.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в Мариуполе оккупанты усилили давление на местных.
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