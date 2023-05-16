Демобилизация после 18 месяцев службы: что изменит законопроект №9142
Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9142 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения сроков военной службы по призыву во время мобилизации.
Что предусматривает законопроект №9142, когда он вступит в силу, а также текст проекта – читайте в материале Фактов ICTV.
Законопроект №9142 — о чем
Законопроект направлен на обеспечение установления конкретных сроков военной службы по призыву во время мобилизации.
В пояснительной записке говорится, что законопроект предлагает внести изменения в закон О воинской обязанности и военной службе и установить для призванных на службу украинцев, в частности во время мобилизации с момента введения военного положения, срок службы не более 18 месяцев с момента призыва.
Также проектом предлагается внести изменения в Закон О мобилизационной подготовке и мобилизации и предусмотреть отсрочку от призыва на пять лет тем, кто был демобилизован и отслужил максимальный срок службы по призыву во время мобилизации.
Основатель АО Респонд и адвокат Александр Жовтан также отмечает, что законопроект №9142 предусматривает право мобилизованным служить не более 18 месяцев с момента призыва.
— При этом, военный может продолжить нести службу в случае, если он сам выскажет такое желание, — говорит адвокат.
Адвокат добавляет, что лицам, которые будут уволены с военной службы по этому основанию, предоставляется право на отсрочку от мобилизации еще на 5 лет с момента увольнения.
Когда законопроект №9142 вступит в силу
Верховная Рада получила 24 марта 2023 года. Сейчас он находится на рассмотрении в Комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Далее проект будут прорабатывать еще несколько раз рассматривать. А уже после этого его примут и направят на подпись президенту.
Текст законопроекта №9142
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