Демобилизация после 18 месяцев службы: что изменит законопроект №9142

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9142 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения сроков военной службы по призыву во время мобилизации.

Что предусматривает законопроект №9142, когда он вступит в силу, а также текст проекта – читайте в материале Фактов ICTV.

Законопроект №9142 — о чем

Законопроект направлен на обеспечение установления конкретных сроков военной службы по призыву во время мобилизации.

В пояснительной записке говорится, что законопроект предлагает внести изменения в закон О воинской обязанности и военной службе и установить для призванных на службу украинцев, в частности во время мобилизации с момента введения военного положения, срок службы не более 18 месяцев с момента призыва.

Также проектом предлагается внести изменения в Закон О мобилизационной подготовке и мобилизации и предусмотреть отсрочку от призыва на пять лет тем, кто был демобилизован и отслужил максимальный срок службы по призыву во время мобилизации.

Основатель АО Респонд и адвокат Александр Жовтан также отмечает, что законопроект №9142 предусматривает право мобилизованным служить не более 18 месяцев с момента призыва.

— При этом, военный может продолжить нести службу в случае, если он сам выскажет такое желание, — говорит адвокат.

Адвокат добавляет, что лицам, которые будут уволены с военной службы по этому основанию, предоставляется право на отсрочку от мобилизации еще на 5 лет с момента увольнения.

Когда законопроект №9142 вступит в силу

Верховная Рада получила 24 марта 2023 года. Сейчас он находится на рассмотрении в Комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Далее проект будут прорабатывать еще несколько раз рассматривать. А уже после этого его примут и направят на подпись президенту.

Текст законопроекта №9142

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.