Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Помощь от Красного Креста 2500 грн для ВПЛ: как получить
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Украина
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Демобилизация после 18 месяцев службы: что изменит законопроект №9142

військові ЗСУ
Фото: Минобороны

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9142 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения сроков военной службы по призыву во время мобилизации.

Что предусматривает законопроект №9142, когда он вступит в силу, а также текст проекта – читайте в материале Фактов ICTV.

Законопроект №9142 — о чем

Законопроект направлен на обеспечение установления конкретных сроков военной службы по призыву во время мобилизации.

В пояснительной записке говорится, что законопроект предлагает внести изменения в закон О воинской обязанности и военной службе и установить для призванных на службу украинцев, в частности во время мобилизации с момента введения военного положения, срок службы не более 18 месяцев с момента призыва.

Также проектом предлагается внести изменения в Закон О мобилизационной подготовке и мобилизации и предусмотреть отсрочку от призыва на пять лет тем, кто был демобилизован и отслужил максимальный срок службы по призыву во время мобилизации.

Основатель АО Респонд и адвокат Александр Жовтан также отмечает, что законопроект №9142 предусматривает право мобилизованным служить не более 18 месяцев с момента призыва.

— При этом, военный может продолжить нести службу в случае, если он сам выскажет такое желание, — говорит адвокат.

Адвокат добавляет, что лицам, которые будут уволены с военной службы по этому основанию, предоставляется право на отсрочку от мобилизации еще на 5 лет с момента увольнения.

Когда законопроект №9142 вступит в силу

Верховная Рада получила 24 марта 2023 года. Сейчас он находится на рассмотрении в Комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Далее проект будут прорабатывать  еще несколько раз рассматривать. А уже после этого его примут и направят на подпись президенту.

Текст законопроекта №9142

Читайте также
Принудительное отчуждение имущества и возврат 30 тыс. грн военным: что предусматривает законопроект №8312
Гроші, гривня, виплати, доплати, гривня

військовослужбовці, Законопроект, мобілізація
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Законопроект №6504: что предусматривает и когда вступит в силу
Демобилизация после 18 месяцев службы: что изменит законопроект №9142
Попадание в плен 277 защитников Мариуполя: подозрение получил руководитель бригады ВСУ
ДБР
Всеобщая мобилизация в Украине 2023: как проходит и будут ли изменения
Військовий, мобілізація
Общая мобилизация 2023: когда закончится в Украине
Мобілізація, військові ЗСУ, військові
Общая мобилизация 2023: кто подлежит призыву
Демобилизация после 18 месяцев службы: что изменит законопроект №9142
Видео
Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию

Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.

Татьяна Забожко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (16.05.2023)
Демобилизация после 18 месяцев службы: что изменит законопроект №9142
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (15.05.2023)
Демобилизация после 18 месяцев службы: что изменит законопроект №9142
Газовый “пауэрбанк” для Европы: как Украина готовится к зиме и чем уникальны наши ПХГ
Демобилизация после 18 месяцев службы: что изменит законопроект №9142
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (15.05.2023)
Демобилизация после 18 месяцев службы: что изменит законопроект №9142
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь