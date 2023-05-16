Позволят давать отпор: Макрон намекнул на передачу Украине ракет
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о предоставлении Украине ракет, дальность которых “позволяет дать отпор” агрессору.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу TF1.
Макрон сообщил, что Франция уже предоставила Украине много военной техники, в частности, самоходные артиллерийские установки Caesar, боеприпасы и бронетехнику.
Глава Франции отметил, что “новые боеприпасы” будут отправлены в Украину.
– Мы не ведем войну с Россией, мы помогаем Украине противостоять российской агрессии. Это значит, что мы не поставляем оружие, которое может попасть на российскую землю или атаковать Россию, – сказал он.
Макрон не сообщил подробности о вооружении для Украины, добавив лишь, что Франция предоставит ракеты, дальность действия которых “позволит Украине сопротивляться”.
Напомним, что 14 мая в Елисейском дворце состоялась встреча Эммануэля Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой глава Франции заявил, что его страна готова немедленно начать обучение украинских пилотов.
Источник: Европейская правда
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