Громко в Токмаке: в оккупированном городе раздались взрывы
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области громко.
Там жители сообщают о взрывах.
Куда именно было попадание и о последствиях взрывов пока не известно.
Пока официальной информации нет, поэтому ждем подробностей от Генштаба.
Напомним, что “бавовна” в городе произошла уже во второй раз за последние два дня. Так, в понедельник утром, 15 мая, в Токмаке Запорожской области раздавались взрывы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 447-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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