Громко в Токмаке: в оккупированном городе раздались взрывы

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области громко.

Там жители сообщают о взрывах.

Куда именно было попадание и о последствиях взрывов пока не известно.

Пока официальной информации нет, поэтому ждем подробностей от Генштаба.

Напомним, что “бавовна” в городе произошла уже во второй раз за последние два дня. Так, в понедельник утром, 15 мая, в Токмаке Запорожской области раздавались взрывы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 447-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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