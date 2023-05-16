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Илья Нежигай, редактор ленты

Самолеты F-16 помогут ВСУ не только в защите неба, но и в поддержке наземных войск — Игнат

F-16
Фото: Depositphotos

Истребители F-16 позволят защитить Украину от воздушного террора России.

Об этом во время видеосвязи на брифинге в Media Center Ukraine — Ukrinform сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Рассчитываем именно тем типом легкого, простого в эксплуатации истребителя заменить весь парк наших самолетов. Сегодня у нас четыре основных типа: Су-24М, Су-25, МиГ-29 и Су-27. Многоцелевой истребитель F-16 способен выполнять весь спектр задач, которые выполняют эти четыре типа истребителей, — сказал он.

Представитель командования ВС ВСУ признал, что, возможно, эта замена будет не такой мощной, как при разнообразном парке авиации, но за счет модернизации и высокоточного вооружения самолет F-16 “может сделать очень много полезных вещей для Украины в защите нашего государства”.

Кроме того, по словам Игната, F-16 позволит защитить Украину от воздушного террора РФ и поможет отогнать российскую авиацию подальше от украинских границ.

— F-16 может быть расположен авиационными подразделениями, то есть звеньями, парами, быть рассредоточен, как и сейчас работает авиация по всей территории нашей страны на десятках оперативных аэродромов, которые мы имеем. И соответственно реагировать на угрозы на том или ином направлении будет пара или звено самолетов в зависимости от угрозы, будет вылетать и уничтожать такие виды воздушных целей, как крылатые ракеты и дроны. Это первое, для чего нам нужен этот самолет — чтобы защититься от воздушного терроризма России, — сказал он.

Представитель ВС ВСУ говорит, что самолеты F-16 нужны не только для защиты неба, но и для поддержки наземных войск.

Кроме того, истребители F-16 способны благодаря своему мощному вооружению типа воздух — поверхность работать по различным целям, в том числе и по отдаленным.

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Винищувач F-16, Истребители для Украины, Юрій Ігнат
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