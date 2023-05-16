Цель неизвестна: РФ 9 раз обстреляла уже разрушенный Дарьевский мост

Российские войска обстреливали Херсонскую область всю ночь и утро 16 мая.

Два прилета управляемых авиабомб зафиксированы в Кизомысе Белозерской общины.

Один из снарядов повредил имущество, другой попал в береговую линию, сообщают в областной военной администрации.

Также под огнем была Токаревка Дарьевской территориальной общины.

В селе разрушены два дома.

– И очередной абсурд от оккупантов – девять раз обстрелян уже разрушенный мост в Дарьевской общине. С какой целью, даже сложно предположить, – отмечают в ОВА.

По данным областной прокуратуры, кроме жилых домов, во время ночного обстрела Херсонской и Станиславской общин повреждены линии электропередачи и автотранспорт.

К счастью, в результате обстрелов люди не пострадали.

Заметим, что накануне в больницу в тяжелом состоянии госпитализирован 17-летний парень.

Юноша наткнулся на взрывное устройство, оставленное российскими военными, когда обрабатывал земельный участок.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 447-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Херсонская ОВА, Херсонская областная прокуратура

Фото: Андрей Цаплиенко

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