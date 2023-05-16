Цель неизвестна: РФ 9 раз обстреляла уже разрушенный Дарьевский мост
Российские войска обстреливали Херсонскую область всю ночь и утро 16 мая.
Два прилета управляемых авиабомб зафиксированы в Кизомысе Белозерской общины.
Один из снарядов повредил имущество, другой попал в береговую линию, сообщают в областной военной администрации.
Также под огнем была Токаревка Дарьевской территориальной общины.
В селе разрушены два дома.
– И очередной абсурд от оккупантов – девять раз обстрелян уже разрушенный мост в Дарьевской общине. С какой целью, даже сложно предположить, – отмечают в ОВА.
По данным областной прокуратуры, кроме жилых домов, во время ночного обстрела Херсонской и Станиславской общин повреждены линии электропередачи и автотранспорт.
К счастью, в результате обстрелов люди не пострадали.
Заметим, что накануне в больницу в тяжелом состоянии госпитализирован 17-летний парень.
Юноша наткнулся на взрывное устройство, оставленное российскими военными, когда обрабатывал земельный участок.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 447-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Херсонская ОВА, Херсонская областная прокуратура
Фото: Андрей Цаплиенко
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