Можно прятать теплые вещи в шкаф: в Украине до конца недели будет тепло

В Украине в ближайшие дни ожидается теплая погода, только на западе страны будет прохладнее. Там атмосферный фронт повлечет за собой весенние грозы, но температура останется достаточно высокой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На юге будет до +27°.

— Теплые вещи можно уже прятать в шкаф, ведь в Украину пришло долгожданное тепло, — сообщили синоптики.

По информации Укргидрометцентра, в ближайшие три дня западные области накроют кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью будет 8-14°, днем 18-23°.

В южной части и 17-18 мая по всей Украине ожидается 22-27°.

В Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 9-14°.

В пятницу не прогнозируется существенных осадков, лишь в западной части местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура ночью 9-15°, днем воздух прогреется до 21-27°. В западных областях и в Крыму будет свежее, 18-24°.

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