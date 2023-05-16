Попадание в плен 277 защитников Мариуполя: подозрение получил руководитель бригады ВСУ
Один из руководителей 501 Отдельной бригады морских пехотинцев ВСУ получил подозрение в государственной измене. Из-за его действий в апреле прошлого года 277 военных – защитники Мариуполя – оказались в плену РФ.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).
С конца февраля 2022 года морпехи 501 бригады защищали Мариуполь (Донецкая область). В апреле российские пропагандисты распространили информацию, что военные якобы добровольно сдались в плен в окруженном городе.
Следствие установило, что на самом деле к этому привели преступные действия начальника вещевой службы тыла 501 бригады, который предал военную присягу и перешел на сторону оккупантов.
Находясь в сговоре с врагом, злоумышленник фактически уговорил командира бригады сдаться в плен.
– Пользуясь тяжелой ситуацией, в которой оказались силы обороны в Мариуполе, предатель побудил командира прекратить оборонные действия, сдать оружие и личный состав, – уточнили в ГБР.
По данным следствия, 277 военнослужащих получили приказ на “передислокацию”. На самом же деле их переправили на территорию, подконтрольную боевикам террористического формирования “ДНР”.
В ГБР подчеркивают, что военнослужащих ввели в заблуждение, и они не могли знать о противоправном характере приказа, который привел к плену.
В связи с этим закрыты производства по подозрению в дезертирстве относительно всех 277 морпехов 501 бригады. Это позволит производить выплаты родственникам пленных военных.
А начальнику вещевой службы тыла 501 бригады сообщено о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит пожизненное лишение свободы.
По данным следствия, предатель после диверсии в Мариуполе продолжил работу на врага. Он переехал во временно оккупированный Бердянск (Запорожская область), откуда начал агитировать украинских военных переходить на сторону РФ, за деньги сдавать локации сил и средств обороны Украины.
Следствие установило по меньшей мере три таких факта в течение апреля-июня прошлого года.
Расследование продолжается, устанавливается возможная причастность к преступлению других лиц.
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