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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Работаем над визитами, которые дадут новые системы ПВО – Зеленский

Работаем над визитами, которые дадут новые системы ПВО – Зеленский
Фото: Офис президента

Украина вместе с партнерами сделает защиту от террора РФ максимально прочной.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 16 мая.

В начале обращения он поблагодарил защитников и защитниц неба Украины.

— Восемнадцать из восемнадцати ракет сбиты. Поэтому и работаем постоянно над визитами, которые принесут еще возможностей, еще систем Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS. Снова и снова благодарю и всех наших партнеров в мире, кто помог нашему государству с соответствующими системами защиты неба, — сказал он.

Президент напомнил, что еще вчера договорился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком о работе над коалицией истребителей, куда войдет тренировка украинских пилотов, а также вопрос поставок самолетов.

— Вчера же это поддержал господин президент Франции Макрон, а сегодня поддержал господин премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Хорошее начало коалиции! Спасибо всем, — сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что важно помнить о том, каких усилий стоит такое оружие для Украины.

— Сколько времени, энергии, аргументов, встреч, информационной работы позволили нам строить такую систему ПВО. Это колоссальная работа… И я благодарю каждого и каждую, кто в нее вовлечен! На всех уровнях. День за днем, месяц за месяцем наша команда действовала ради того, чтобы у нас была защита неба. Когда-то мы слышали, что Patriot — это якобы нереально. А сейчас вот они, Patriot, — заявил президент.

Украинский лидер добавил, что “это еще не все, что мы обеспечим для Украины”.

— Мы — вместе с партнерами Украины — сделаем защиту от террора максимально прочной, — отметил он.

Владимир Зеленский рассказал, что утром, после возвращения из командировки, провел заседание Ставки.

— Были доклады командующих оперативных направлений, главкома, чиновников, которые отвечают за обеспечение обороны, разведки. Очень важный доклад генерала Сырского — по ситуации на Бахмутском направлении, — сказал он.

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто причастен к обороне Украины, а особенно отметил 5 отдельную штурмовую бригаду, 80 ОДШБ и воинов 57 отдельной мотопехотной бригады.

— Ваша смелость, ваша решительность и ваши успехи в уничтожении врага — это чрезвычайно важно! Спасибо, — сказал он.

Что касается Таврического направления, то президент отметил воинов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады, артиллеристов 55 отдельной артиллерийской бригады, 74 отдельного разведывательного батальона, 116 отдельной бригады ТрО, 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Отдельно президент рассказал о своем участии в саммите Совета Европы, который проходит в Рейкьявике.

— Все страны свободной Европы, сильные лидеры нашей Европы… Поблагодарил их за поддержку нашего государства и призвал действовать вместе и в дальнейшем на 100%, чтобы мы были защищены — вся Украина, вся Европа, весь свободный мир — на 100%. Ни одна ракета террористов, ни одна пушка террористов и ни один шантаж террористов не должны угрожать свободе, — сказал он.

Владимир Зеленский также добавил, что провел несколько совещаний по международным мероприятиям, где обсудил увеличение “возможностей” для ВСУ.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский
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