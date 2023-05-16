Работу уличных видеокамер может урегулировать власть на местах, потому что работу ПВО видит враг — Игнат

Российские оккупанты могут наблюдать за работой противовоздушной обороны благодаря работе уличных камер видеонаблюдения в городах, поэтому этот вопрос должен быть урегулирован военными администрациями соответствующих регионов.

Об этом во время видеосвязи на брифинге в Media Center Ukraine — Ukrinform сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Такие камеры работают по всему миру, в режиме онлайн делают трансляцию на Youtube-каналы. В нашей ситуации, когда в стране есть военное положение, думаю, что будут сделаны определенные коррективы с военными администрациями, — сказал он.

Игнат добавил, что когда в городах работают комплексы противовоздушной обороны то сохраняется угроза, что из-за утечки информации будет установлено местонахождение ПВО, за работой которых россияне смогут наблюдать онлайн.

Представитель командования ВС ВСУ добавил, что камеры, которые транслируют видео онлайн, имеют не только в государственные органы, но и различные частные заведения, поэтому это тоже должно быть урегулировано.

Относительно граждан Украины, которые снимают работу ПВО на видео, Юрий Игнат говорит, что в Воздушных силах неоднократно разъясняли и обращались к украинцам с настоятельной просьбой: не снимать и не выкладывать боевую работу украинской ПВО.

Напомним, накануне экс-жене столичного наркодилера Юрия Чернецкого, певице Инне Вороновой, пришлось извиняться за то, что она обнародовала видео с работой украинского ПВО.

Фото: Юрій Ігнат

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