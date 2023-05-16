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Россияне продолжают безуспешные атаки в Бахмуте и теряют позиции — ISW

Бахмут
Фото: Depositphotos

Российские оккупационные войска продолжают безуспешные штурмы в Бахмуте и окрестностях города.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны ISW.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что российские силы провели безуспешные наступательные операции в пределах 9 км к северо-западу от Бахмута в направлении Григоровки и Богдановки; в пределах 14 км к юго-западу от Бахмута в направлении Ивановского и Предтечина; и в Бахмуте.

Пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что российские и украинские силы вступили в 30 боевых столкновений на Бахмутском направлении и что российские силы обстреляли украинские позиции более 300 раз.

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Один из российских провоенных блогеров утверждает, что оккупационные силы безуспешно контратаковали в районе Белой Горы (13 км к юго-западу от Бахмута), Богдановки (6 км к северо-западу от Бахмута) и Григоровки (9 км к северо-западу от Бахмута).

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Связанный с группировкой наемников Вагнера блогер утверждает, что российские подразделения 72-й мотострелковой бригады (3-й армейский корпус) потеряли позиции к юго-западу от Ивановского. А ВСУ пытаются достичь северо-западной окраины Клещиевки (около 7 км к юго-западу от Бахмута).

Владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что его боевики продвинулись на 130 метров в Бахмуте и что Силы обороны украины якобы контролируют только 1,6 кв. км города. Еще Пригожин утверждает, что вагнеровцы продвинулись на юго-западе Бахмута.

15 мая оккупационная армия продолжила атаки вдоль фронта Авдеевка-Донецк.

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Источник: ISW
Бахмут, Война в Украине
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