Плотность огня по Киеву была максимальной: Наев о ночной атаке РФ
В ночь на 16 мая РФ совершила восьмое воздушное нападение на Киев с начала месяца. Плотность ракетного удара по столице была максимальной, однако украинские военные уничтожили все цели.
Об этом проинформировал командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.
По его словам, все российские ракеты удалось сбить благодаря многоуровневой противовоздушной обороне.
– Враг направил атаку с разных направлений, используя все доступные ему ресурсы, от беспилотников до крылатых ракет. Плотность огня по столице была максимальной, однако все цели удалось обнаружить и уничтожить благодаря многоуровневому принципу эшелонирования противовоздушной обороны, — отметил генерал.
Наев подчеркнул, что задача оккупантов – “посеять панику и создать хаос” внутри Украины.
Генерал также заверил, что ситуация на северной границе (в северной операционной зоне) находится под полным контролем Вооруженных сил Украины. Командующие группировок войск и командиры подразделений работают над тем, чтобы враг не мог прорваться через границу и воздушное пространство.
Ежедневно ВСУ наращивают оборонительные позиции на линии государственной границы.
Как известно, в Киеве в эту ночь прогремели мощные взрывы во время масштабной воздушной тревоги в Украине. Зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы.
Силы ПВО уничтожили все 18 вражеских ракет разных типов воздушного, морского и наземного базирования. Среди них – шесть аэробалистических ракет Кинжал.
Источник: Командование Объединенных Сил ВСУ
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