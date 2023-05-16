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Украина
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Войска РФ трижды атаковали на Лиманском и Купянском направлениях, были отброшены – Череватый

Войска РФ трижды атаковали на Лиманском и Купянском направлениях, были отброшены – Череватый
Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском и Купянском направлениях россияне трижды пытались атаковать позиции ВСУ, но были отброшены и получили огневое поражение.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Указано, что за сутки на данных направлениях было уничтожено 58 оккупантов, 107 ранены, еще один попал в плен.

В целом войска РФ 560 раз применяли артиллерию и совершили 17 авианалетов.

— На этом участке фронта подбиты два вражеских танка, две БМП, пушка Д-20, беспилотник, два миномета и один полевой склад с боеприпасами, — добавил Череватый.

Ранее в ГУР сообщили, что у российских войск сейчас нет возможностей, ресурсов и резервов на повторение масштабных наступательных действий против Украины. Однако оккупанты готовились к обороне все это время.

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