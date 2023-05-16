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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Является важным процессом: Госдеп США о намерениях стран начать обучение пилотов из Украины

Является важным процессом: Госдеп США о намерениях стран начать обучение пилотов из Украины
Фото: Getty Images

Намерение ряда стран начать обучение украинских пилотов являются важным процессом.

Об этом на брифинге заявил заместитель представителя Государственного департамента Ведант Пател.

— Это важный процесс, связанный с тем, что альянс, ряд стран, оказывает важную оборонную помощь нашим украинским партнерам, – говорит он.

Кроме того, представитель Госдепа отметил, что цель стран Запада – сделать вместе все возможное для того, чтобы у Украины были средства для защиты своей территориальной целостности и суверенитета.

– И вы видели, как многие страны активизировались и делились системами, обучали людей, и мы с нетерпением ждем углубления нашего партнерства для того, чтобы сделать это и сыграть свою роль также, – добавил Пател.

Напомним, что 15 мая Великобритания сообщила, что летом начнет обучение украинских пилотов, а также ведет переговоры с другими странами об отправке в Украину истребителей F-16.

О своем намерении начать обучение украинских пилотов заявила и Франция.

Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Літаки, США
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