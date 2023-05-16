Законопроект №6504: что предусматривает и когда вступит в силу
2 мая 2023 года Верховная Рада приняла законопроект №6504 от 05.01.2022 о службе в органах местного самоуправления.
По словам народного депутата Украины Виталия Безгина, это один из самых масштабных законопроектов в сфере местного самоуправления, ведь он важен как для реформы децентрализации, так и для евроинтеграции в сфере публичной службы.
Что предусматривает законопроект №6504, когда он вступит в силу, а также текст проекта — читайте в материале Фактов ICTV.
Законопроект №6504 — о чем
Проект закона О службе в органах местного самоуправления разработан с целью установить новые правовые и организационные основы службы в органах местного самоуправления как профессиональной и политически беспристрастной деятельности.
К главным идеям законопроекта относятся:
- Защита работников и гарантированный нижний показатель зарплаты.
- Прозрачная процедура конкурсного отбора.
- Прозрачный карьерный рост и работа, основанная на KPІ.
- Деполитизация процессов управления.
- Прозрачность и обязанность обнародования премий.
- Новая оплата труда в ОМС.
- Перевод на госслужбу и с госслужбы без конкурса.
- Оценивание результатов служебной деятельности.
Также закон определяет:
- Условия службы и правовой статус служащих МС.
- Особенности службы выборных должностных лиц МС.
- Особенности трудовых отношений лиц патронатной службы в ОМС.
В то же время действие закона не распространяется на:
- депутатов местных советов, кроме должностных лиц МС;
- работников ОМС, выполняющих функции по обслуживанию;
- работников коммунальных предприятий, учреждений или организаций.
Что касается формирования заработной платы работников МС, то законопроект №6504 определяет, что схема должностных окладов состоит из минимального должностного оклада служащего местного самоуправления III категории (специалиста) и межпосадочных соотношений такого оклада с другими окладами (в коэффициентах).
Минимальный размер оклада служащего-специалиста ОМС не может быть меньше минимальной зарплаты, определенной на 1 января соответствующего года.
Кроме того, проект закона предусматривает, что все решения об установлении премий, доплат за дополнительную нагрузку и других денежных выплат с их обоснованием будут обнародоваться на официальном сайте соответствующего совета.
Также все правки законопроекта имеют отношение к более широкому перечню лиц, чем это было раньше. В тексте проекта говорится:
Служащий местного самоуправления — гражданин Украины, который занимает должность в аппарате (исполнительном аппарате) совета или в исполнительном органе совета и получает заработную плату за счет местного бюджета:
- работники совета;
- работники ЦПАУ;
- руководители коммунальных учреждений, или таких, учредители которых являются ОМС, осуществляющие управление коммунальным имуществом;
- управление персоналом в органах местного самоуправления;
- осуществление других задач и функций местного самоуправления, определенных законом;
- функции по обслуживанию — то есть любой работник, имеющий отношение к совету.
Более того, проект имеет ряд интересных нововведений:
- Служащий местного самоуправления не имеет права быть депутатом сельского, поселкового, городского, районного в городе (в случае создания), районного, областного совета, если он работает в исполнительном аппарате этого совета или его исполнительном органе.
- Общий фонд премирования, не может превысить 20% фонда заработных плат в год.
- Размер месячной премии не может превышать 30% должностного оклада.
- Служащий местного самоуправления, который согласно этому закону не может быть членом политической партии, в случае наличия такого членства обязан в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу этого закона прекратить или остановить свое членство в политической партии.
Когда законопроект №6504 вступает в силу
Сейчас закон направлен на подпись президенту Украины, но он еще не подписан.
— Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня опубликования, но не ранее чем через шесть месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.
Текст законопроекта №6504
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