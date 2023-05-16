Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Помощь от Красного Креста 2500 грн для ВПЛ: как получить
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Украина
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Законопроект №6504: что предусматривает и когда вступит в силу

Законопроект №6504: что предусматривает и когда вступит в силу
Фото: Depositphotos

2 мая 2023 года Верховная Рада приняла законопроект №6504 от 05.01.2022 о службе в органах местного самоуправления.

По словам народного депутата Украины Виталия Безгина, это один из самых масштабных законопроектов в сфере местного самоуправления, ведь он важен как для реформы децентрализации, так и для евроинтеграции в сфере публичной службы.

Что предусматривает законопроект №6504, когда он вступит в силу, а также текст проекта — читайте в материале Фактов ICTV.

Законопроект №6504 — о чем

Проект закона О службе в органах местного самоуправления разработан с целью установить новые правовые и организационные основы службы в органах местного самоуправления как профессиональной и политически беспристрастной деятельности.

К главным идеям законопроекта относятся:

  • Защита работников и гарантированный нижний показатель зарплаты.
  • Прозрачная процедура конкурсного отбора.
  • Прозрачный карьерный рост и работа, основанная на KPІ.
  • Деполитизация процессов управления.
  • Прозрачность и обязанность обнародования премий.
  • Новая оплата труда в ОМС.
  • Перевод на госслужбу и с госслужбы без конкурса.
  • Оценивание результатов служебной деятельности.

Также закон определяет:

  1. Условия службы и правовой статус служащих МС.
  2. Особенности службы выборных должностных лиц МС.
  3. Особенности трудовых отношений лиц патронатной службы в ОМС.

В то же время действие закона не распространяется на:

  • депутатов местных советов, кроме должностных лиц МС;
  • работников ОМС, выполняющих функции по обслуживанию;
  • работников коммунальных предприятий, учреждений или организаций.
Законопроєкт 6504
Законопроєкт 6504
Законопроєкт 6504
Законопроєкт 6504

Что касается формирования заработной платы работников МС, то законопроект №6504 определяет, что схема должностных окладов состоит из минимального должностного оклада служащего местного самоуправления III категории (специалиста) и межпосадочных соотношений такого оклада с другими окладами (в коэффициентах).

Минимальный размер оклада служащего-специалиста ОМС не может быть меньше минимальной зарплаты, определенной на 1 января соответствующего года.

Кроме того, проект закона предусматривает, что все решения об установлении премий, доплат за дополнительную нагрузку и других денежных выплат с их обоснованием будут обнародоваться на официальном сайте соответствующего совета.

Также все правки законопроекта имеют отношение к более широкому перечню лиц, чем это было раньше. В тексте проекта говорится:

Служащий местного самоуправления — гражданин Украины, который занимает должность в аппарате (исполнительном аппарате) совета или в исполнительном органе совета и получает заработную плату за счет местного бюджета:

  • работники совета;
  • работники ЦПАУ;
  • руководители коммунальных учреждений, или таких, учредители которых являются ОМС, осуществляющие управление коммунальным имуществом;
  • управление персоналом в органах местного самоуправления;
  • осуществление других задач и функций местного самоуправления, определенных законом;
  • функции по обслуживанию — то есть любой работник, имеющий отношение к совету.

Более того, проект имеет ряд интересных нововведений:

  1. Служащий местного самоуправления не имеет права быть депутатом сельского, поселкового, городского, районного в городе (в случае создания), районного, областного совета, если он работает в исполнительном аппарате этого совета или его исполнительном органе.
  2. Общий фонд премирования, не может превысить 20% фонда заработных плат в год.
  3. Размер месячной премии не может превышать 30% должностного оклада.
  4. Служащий местного самоуправления, который согласно этому закону не может быть членом политической партии, в случае наличия такого членства обязан в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу этого закона прекратить или остановить свое членство в политической партии.

Когда законопроект №6504 вступает в силу

Сейчас закон направлен на подпись президенту Украины, но он еще не подписан.

— Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня опубликования, но не ранее чем через шесть месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Текст законопроекта №6504 

Читайте также
Принудительное отчуждение имущества и возврат 30 тыс. грн военным: что предусматривает законопроект №8312
Гроші, гривня, виплати, доплати, гривня

Верховна Рада, Законопроект
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Через неделю начнется компенсация за уничтоженное жилье: как подать заявление на возмещение убытков
Законопроект №6504: что предусматривает и когда вступит в силу
Принудительное отчуждение имущества и возврат 30 тыс. грн военным: что предусматривает законопроект №8312
Гроші, гривня, виплати, доплати, гривня
В Минфине объяснили, вернут ли доплаты 30 тыс. грн военным в тылу
Законопроект №6504: что предусматривает и когда вступит в силу
Кабмин запретил осуществлять публичные закупки у граждан РФ и Беларуси
Кабмін
Когда ВР рассмотрит признание Днем памяти и победы 8 мая: ответ Стефанчука
Законопроект №6504: что предусматривает и когда вступит в силу
Видео
Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию

Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.

Татьяна Забожко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (16.05.2023)
Законопроект №6504: что предусматривает и когда вступит в силу
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (15.05.2023)
Законопроект №6504: что предусматривает и когда вступит в силу
Газовый “пауэрбанк” для Европы: как Украина готовится к зиме и чем уникальны наши ПХГ
Законопроект №6504: что предусматривает и когда вступит в силу
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (15.05.2023)
Законопроект №6504: что предусматривает и когда вступит в силу
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь