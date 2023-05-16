Законопроект №6504: что предусматривает и когда вступит в силу

2 мая 2023 года Верховная Рада приняла законопроект №6504 от 05.01.2022 о службе в органах местного самоуправления.

По словам народного депутата Украины Виталия Безгина, это один из самых масштабных законопроектов в сфере местного самоуправления, ведь он важен как для реформы децентрализации, так и для евроинтеграции в сфере публичной службы.

Что предусматривает законопроект №6504, когда он вступит в силу, а также текст проекта — читайте в материале Фактов ICTV.

Законопроект №6504 — о чем

Проект закона О службе в органах местного самоуправления разработан с целью установить новые правовые и организационные основы службы в органах местного самоуправления как профессиональной и политически беспристрастной деятельности.

К главным идеям законопроекта относятся:

Защита работников и гарантированный нижний показатель зарплаты.

Прозрачная процедура конкурсного отбора.

Прозрачный карьерный рост и работа, основанная на KPІ.

Деполитизация процессов управления.

Прозрачность и обязанность обнародования премий.

Новая оплата труда в ОМС.

Перевод на госслужбу и с госслужбы без конкурса.

Оценивание результатов служебной деятельности.

Также закон определяет:

Условия службы и правовой статус служащих МС. Особенности службы выборных должностных лиц МС. Особенности трудовых отношений лиц патронатной службы в ОМС.

В то же время действие закона не распространяется на:

депутатов местных советов, кроме должностных лиц МС;

работников ОМС, выполняющих функции по обслуживанию;

работников коммунальных предприятий, учреждений или организаций.

Что касается формирования заработной платы работников МС, то законопроект №6504 определяет, что схема должностных окладов состоит из минимального должностного оклада служащего местного самоуправления III категории (специалиста) и межпосадочных соотношений такого оклада с другими окладами (в коэффициентах).

Минимальный размер оклада служащего-специалиста ОМС не может быть меньше минимальной зарплаты, определенной на 1 января соответствующего года.

Кроме того, проект закона предусматривает, что все решения об установлении премий, доплат за дополнительную нагрузку и других денежных выплат с их обоснованием будут обнародоваться на официальном сайте соответствующего совета.

Также все правки законопроекта имеют отношение к более широкому перечню лиц, чем это было раньше. В тексте проекта говорится:

Служащий местного самоуправления — гражданин Украины, который занимает должность в аппарате (исполнительном аппарате) совета или в исполнительном органе совета и получает заработную плату за счет местного бюджета:

работники совета;

работники ЦПАУ;

руководители коммунальных учреждений, или таких, учредители которых являются ОМС, осуществляющие управление коммунальным имуществом;

управление персоналом в органах местного самоуправления;

осуществление других задач и функций местного самоуправления, определенных законом;

функции по обслуживанию — то есть любой работник, имеющий отношение к совету.

Более того, проект имеет ряд интересных нововведений:

Служащий местного самоуправления не имеет права быть депутатом сельского, поселкового, городского, районного в городе (в случае создания), районного, областного совета, если он работает в исполнительном аппарате этого совета или его исполнительном органе. Общий фонд премирования, не может превысить 20% фонда заработных плат в год. Размер месячной премии не может превышать 30% должностного оклада. Служащий местного самоуправления, который согласно этому закону не может быть членом политической партии, в случае наличия такого членства обязан в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу этого закона прекратить или остановить свое членство в политической партии.

Когда законопроект №6504 вступает в силу

Сейчас закон направлен на подпись президенту Украины, но он еще не подписан.

— Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня опубликования, но не ранее чем через шесть месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Текст законопроекта №6504

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