ВСУ поразили 4 артподразделения РФ на огневых позициях, 5 станций РЭБ и ЗРК – Генштаб
Украинские пилоты, ракетчики и артиллеристы накануне точно отработали по позициям российских оккупантов на фронте.
Так, авиация Сил обороны 15 мая нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага.
Еще семь ударов пришлись по зенитно-ракетным комплексам армии РФ.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, уничтожены шесть ударных беспилотников разных типов.
Между тем подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- три пункта управления,
- пять районов сосредоточения живой силы,
- четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях,
- зенитно-ракетный комплекс,
- пять станций радиоэлектронной борьбы,
- склад боеприпасов противника.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 447-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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