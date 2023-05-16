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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ поразили 4 артподразделения РФ на огневых позициях, 5 станций РЭБ и ЗРК – Генштаб

Війна в Україні, бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские пилоты, ракетчики и артиллеристы накануне точно отработали по позициям российских оккупантов на фронте.

Так, авиация Сил обороны 15 мая нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага.

Еще семь ударов пришлись по зенитно-ракетным комплексам армии РФ.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, уничтожены шесть ударных беспилотников разных типов.

Между тем подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • три пункта управления,
  • пять районов сосредоточения живой силы,
  • четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях,
  • зенитно-ракетный комплекс,
  • пять станций радиоэлектронной борьбы,
  • склад боеприпасов противника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 447-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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