ВСУ поразили 4 артподразделения РФ на огневых позициях, 5 станций РЭБ и ЗРК – Генштаб

Украинские пилоты, ракетчики и артиллеристы накануне точно отработали по позициям российских оккупантов на фронте.

Так, авиация Сил обороны 15 мая нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага.

Еще семь ударов пришлись по зенитно-ракетным комплексам армии РФ.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, уничтожены шесть ударных беспилотников разных типов.

Между тем подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

три пункта управления,

пять районов сосредоточения живой силы,

четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях,

зенитно-ракетный комплекс,

пять станций радиоэлектронной борьбы,

склад боеприпасов противника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 447-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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