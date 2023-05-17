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Не переживайте за судьбу Patriot. Игнат рассказал, почему ЗРК нельзя уничтожить Кинжалом

Юрій Ігнат

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что уничтожить ЗРК Patriot одной ракетой Кинжал невозможно.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По словам Игната, “не стоит беспокоиться о судьбе Patriot”.

— С технической точки зрения, Patriot — это комплекс, батарея, дивизион, система. Все по-разному называют, но не могут понять, из чего состоит ПВО. Это командный пункт, в котором сидит боевая обслуга, отслеживает воздушные цели, получает информацию о воздушной обстановке в зоне своей ответственности. Таким образом, отрабатывают по целям, — рассказал представитель Воздушных сил.

Указано, что система может работать в ручном, автоматическом и полуавтоматическом режиме. Именно автоматический режим позволяет Patriot без вмешательства человека сбивать воздушные цели, как это было прошлой ночью.

Кроме того, в комплекс входит радар, который обеспечивает информацией, и который, “разумеется, находится на расстоянии”, и до восьми пусковых установок, в каждой из которых – по четыре транспортно-пусковых контейнера, которые тоже расположены на определенном расстоянии и обеспечивают уже боевую работу — пуски ракет.

— Уничтожить систему каким-то там Кинжалом, ну это невозможно. Поэтому все, что там они (россияне. — Ред.) рассказывают, я думаю, что пусть останется в их архиве пропаганды, — добавил Игнат.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника писал, что установка Patriot, скорее всего, была повреждена, но не уничтожена, в результате ракетного обстрела Киева.

При этом в Белом доме не могут подтвердить повреждение американского зенитно-ракетного комплекса Patriot в результате российского ракетного удара в ночь на 16 мая.

Этому предшествовало заявление Минобороны РФ, в котором говорилось об очередном “высокоточном ударе” гиперзвуковой ракетой Кинжал, в результате которого якобы был уничтожен ЗРК Patriot.

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Повітряні сили України, Юрій Ігнат
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