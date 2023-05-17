Не переживайте за судьбу Patriot. Игнат рассказал, почему ЗРК нельзя уничтожить Кинжалом

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что уничтожить ЗРК Patriot одной ракетой Кинжал невозможно.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По словам Игната, “не стоит беспокоиться о судьбе Patriot”.

— С технической точки зрения, Patriot — это комплекс, батарея, дивизион, система. Все по-разному называют, но не могут понять, из чего состоит ПВО. Это командный пункт, в котором сидит боевая обслуга, отслеживает воздушные цели, получает информацию о воздушной обстановке в зоне своей ответственности. Таким образом, отрабатывают по целям, — рассказал представитель Воздушных сил.

Указано, что система может работать в ручном, автоматическом и полуавтоматическом режиме. Именно автоматический режим позволяет Patriot без вмешательства человека сбивать воздушные цели, как это было прошлой ночью.

Кроме того, в комплекс входит радар, который обеспечивает информацией, и который, “разумеется, находится на расстоянии”, и до восьми пусковых установок, в каждой из которых – по четыре транспортно-пусковых контейнера, которые тоже расположены на определенном расстоянии и обеспечивают уже боевую работу — пуски ракет.

— Уничтожить систему каким-то там Кинжалом, ну это невозможно. Поэтому все, что там они (россияне. — Ред.) рассказывают, я думаю, что пусть останется в их архиве пропаганды, — добавил Игнат.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника писал, что установка Patriot, скорее всего, была повреждена, но не уничтожена, в результате ракетного обстрела Киева.

При этом в Белом доме не могут подтвердить повреждение американского зенитно-ракетного комплекса Patriot в результате российского ракетного удара в ночь на 16 мая.

Этому предшествовало заявление Минобороны РФ, в котором говорилось об очередном “высокоточном ударе” гиперзвуковой ракетой Кинжал, в результате которого якобы был уничтожен ЗРК Patriot.

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