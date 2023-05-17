Лица, которые вынуждены получить паспорт РФ на ВОТ, не являются преступниками – Лубинец

Украинцы, которые на временно оккупированных территориях вынуждены получать паспорт РФ, не могут считаться преступниками, скорее – жертвами преступления.

Об этом сообщил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, все чаще поступают от граждан обращения, связанные с принудительной паспортизацией на захваченных РФ территориях.

— Информирую, что принудительная паспортизация на временно оккупированных территориях Украины признается грубым нарушением норм международного права, в частности, в соответствии со статьей 45 Положения о законах и обычаях войны на суше, которая является дополнением к Четвертой Гаагской конвенции от 18 октября 1907 года, — говорится в сообщении.

Также согласно статье 25 Конституции Украины, каждый имеет право на изменение гражданства, что исключает возможность признания результата принудительного изменения гражданской принадлежности. Это право не может быть отменено в любом случае и в отношении любой страны.

Лубинец отметил, что поэтому противоправные действия оккупационных органов по принудительной автоматической паспортизации, являются негуманными и противоречащими принципам обращения с гражданским населением на временно оккупированных территориях, в частности, установленным положениям Четвертой Женевской конвенции.

Он подчеркнул, что получение паспорта РФ ни в коем случае не является основанием для потери украинского гражданства, ведь в большинстве случаев получение псевдопаспорта страны-агрессора является вынужденным шагом.

— Подчеркиваю, лица, которые вынуждены получать паспорт РФ при таких обстоятельствах, не могут считаться преступниками, скорее — жертвами преступления! — добавил омбудсмен.

Ранее в Центре нацсопротивления сообщили, что российские захватчики на временно оккупированных территориях Запорожской области угрожают местным жителям отключением электроэнергии в случае отказа от получения паспорта РФ.

Источник: Дмитрий Лубинец

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