РФ пытается усилить наступление в районе Бахмута – ISW
Войска РФ продолжают концентрировать наступательные силы на Бахмутском направлении, несмотря на предполагаемые более широкие усилия по изменению приоритетов операций для подготовки к контрнаступлению ВСУ.
Об это говорится в отчете Института изучения войны ISW.
Аналитики отметили, что в район Бахмута прибыли дополнительные силы ВС РФ, что может указывать на обеспокоенность РФ по поводу стабильности линии фронта в данном районе.
Этот шаг, по мнению экспертов, также направлен на повышение боеспособности ЧВК Вагнер с целью оккупации оставшейся части Бахмута. Аналитики полагают, что россияне хотят противопоставить захват города ожидаемым успехам контрнаступления ВСУ.
По оценкам ISW, в последние недели российское военное командование, вероятно, решило изменить приоритеты операций и усилий по обеспечению, чтобы подготовиться к потенциальным украинским контрнаступательным операциям, хотя продолжающаяся концентрация на Бахмуте может свидетельствовать о том, что непосредственные тактические соображения могут подорвать более масштабные усилия.
Авторы отчета также указали на то, что Украина проводит гораздо более ограниченные операции в районе Бахмута, чем российские силы, которые, вероятно, сосредоточили на городе свои основные силы.
Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.Татьяна Забожко