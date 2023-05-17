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Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle

РФ пытается усилить наступление в районе Бахмута – ISW

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Войска РФ продолжают концентрировать наступательные силы на Бахмутском направлении, несмотря на предполагаемые более широкие усилия по изменению приоритетов операций для подготовки к контрнаступлению ВСУ.

Об это говорится в отчете Института изучения войны ISW.

Аналитики отметили, что в район Бахмута прибыли дополнительные силы ВС РФ, что может указывать на обеспокоенность РФ по поводу стабильности линии фронта в данном районе.

Этот шаг, по мнению экспертов, также направлен на повышение боеспособности ЧВК Вагнер с целью оккупации оставшейся части Бахмута. Аналитики полагают, что россияне хотят противопоставить захват города ожидаемым успехам контрнаступления ВСУ.

По оценкам ISW, в последние недели российское военное командование, вероятно, решило изменить приоритеты операций и усилий по обеспечению, чтобы подготовиться к потенциальным украинским контрнаступательным операциям, хотя продолжающаяся концентрация на Бахмуте может свидетельствовать о том, что непосредственные тактические соображения могут подорвать более масштабные усилия.

Авторы отчета также указали на то, что Украина проводит гораздо более ограниченные операции в районе Бахмута, чем российские силы, которые, вероятно, сосредоточили на городе свои основные силы.

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Источник: ISW
Бахмут, Война в Украине
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