Спецпредставитель Китая прибыл в Киев и сегодня встретится с Зеленским – СМИ
Специальный посланник Китая Ли Хуэй прибыл в Киев. Ожидается, что сегодня, 17 мая, его примет президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает France 24 со ссылкой на агентство AFP.
По данным издания, встреча Зеленского и Ли Хуэя возможна во второй половине дня.
Сообщается, что Ли Хуэй прибыл в украинскую столицу для двухдневных переговоров в рамках европейского турне с целью продвижения плана Пекина по урегулированию российско-украинской войны.
Накануне Киев предупредил, что Украина не нуждается в “посредничестве ради посредничества”.
— Закончить войну компромиссом за счет Украины не получится, — сказал украинский чиновник на условиях анонимности в интервью AFP.
В Пекине заявили, что целью визита является “общение со всеми сторонами по политическому урегулированию украинской ситуации”.
О планах отправить своего спецпредставителя в Украину и другие страны Китай объявил в конце апреля, по итогам телефонных переговоров президента Владимира Зеленского и лидера КНР Си Цзиньпина. Это был первый разговор политиков с начала полномасштабной войны.
В ходе этого турне Ли Хуэй также посетит Польшу, Францию и Германию. Подробное расписание поездок неизвестно.
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