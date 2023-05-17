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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Спецпредставитель Китая прибыл в Киев и сегодня встретится с Зеленским – СМИ

спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей
Фото: Getty Images

Специальный посланник Китая Ли Хуэй прибыл в Киев. Ожидается, что сегодня, 17 мая, его примет президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на агентство AFP.

По данным издания, встреча Зеленского и Ли Хуэя возможна во второй половине дня.

Сообщается, что Ли Хуэй прибыл в украинскую столицу для двухдневных переговоров в рамках европейского турне с целью продвижения плана Пекина по урегулированию российско-украинской войны.

Накануне Киев предупредил, что Украина не нуждается в “посредничестве ради посредничества”.

— Закончить войну компромиссом за счет Украины не получится, — сказал украинский чиновник на условиях анонимности в интервью AFP.

В Пекине заявили, что целью визита является “общение со всеми сторонами по политическому урегулированию украинской ситуации”.

О планах отправить своего спецпредставителя в Украину и другие страны Китай объявил в конце апреля, по итогам телефонных переговоров президента Владимира Зеленского и лидера КНР Си Цзиньпина. Это был первый разговор политиков с начала полномасштабной войны.

В ходе этого турне Ли Хуэй также посетит Польшу, Францию и Германию. Подробное расписание поездок неизвестно.

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Источник: France24
Война в Украине, Китай, Украина
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