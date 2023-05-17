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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Система Patriot получила “незначительные повреждения” во время российской атаки — CNN

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Повреждения системы противовоздушной обороны Patriot в результате российской ракетной атаки во вторник утром являются минимальными.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление трех американских чиновников. Причем один из них назвал повреждения незначительными.

Отмечается, что США направили инспекторов для проверки системы после сообщения Киева, что одна из систем, вероятно, повреждена.

По словам чиновников, сама система функционирует, а радарный компонент Patriot, который является одним из важнейших ее элементов, не поврежден. Кроме того, американские чиновники считают, что Patriot не нужно будет отправлять на ремонт.

Полная батарея Patriot состоит из шести основных компонентов: генераторы, радар, станция управления, антенны, пусковая установка и ракеты-перехватчики. Эти компоненты работают вместе, чтобы выпустить ракету Patriot и успешно навести ее на цель.

Неясно, какая именно часть Patriot получила повреждения и была ли она повреждена собственно ракетным ударом или обломками. После российской атаки во вторник Воздушные силы ВСУ сообщили, что успешно перехватили все шесть российских ракет Кинжал.

Ранее CNN со ссылкой на американского чиновника писал, что установка Patriot, скорее всего, была повреждена, но не уничтожена, в результате ракетного обстрела Киева. При этом в Белом доме не могли подтвердить повреждение ЗРК Patriot в результате российского ракетного удара в ночь на 16 мая.

Источник: CNN
Война в Украине, Повітряні сили України, Ракетные удары России, США
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