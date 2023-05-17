Илья Нежигай, редактор ленты
В Херсоне слышны взрывы во время тревоги
В Херсоне прогремел взрыв во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
За 20 минут до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.
Пока ни представители власти, ни военные, не комментировали информацию о взрывах.
Следить за тем, где в Украине была объявлена воздушная тревога, можно при помощи интерактивной карты на Фактах ICTV.
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