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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

В Херсоне слышны взрывы во время тревоги

вибух
Фото: Pixabay

В Херсоне прогремел взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

За 20 минут до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Пока ни представители власти, ни военные, не комментировали информацию о взрывах.

Следить за тем, где в Украине была объявлена воздушная тревога, можно при помощи интерактивной карты на Фактах ICTV.

Война в Украине, Взрыв, Херсон
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