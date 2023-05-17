Во Львове к пожизненному заключению приговорен корректировщик атак РФ по городу

47-летнего Владислава Козеева, который фотографировал военные объекты во Львовской области и присылал их россиянину, суд приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Коллегия судей Железнодорожного районного суда Львова 16 мая вынесла ему приговор.

Прокурор Тарас Ковальчук предложил назначить самое строгое наказание, так как обвиняемый, кроме полученных задач, самостоятельно по идеологическим мотивам искал информацию и передавал ее россиянам.

Своей вины Козеев не признал, утверждая, что не делал того, о чем написано в обвинении.

У Козеева есть украинское гражданство, но родился в городе Улан-Уде — столице Республики Бурятия РФ. Он был ранее судим за мошенничество – присвоение 3600 гривен.

Сотрудничество с РФ

20 мая 2022 года его задержали в родительском доме, из окон которого он делал некоторые фото для россиян, так как это недалеко от железнодорожных путей.

После начала полномасштабной войны Козеев посылал представителям РФ сведения о расположении военных объектов и передвижении военнослужащих ВСУ, а также координаты объектов критической инфраструктуры во Львовской области, в том числе 5 мостов. А еще на свой телефон фиксировал последствия ракетных ударов по Львову. В общей сложности речь идет о 25 эпизодах передачи информации.

При анализе содержимого его телефона стало ясно, что Козев любил коммунистическую и русскую символику, хранил фотографии с пометками Z. Он был подписан в Telegram на Соловьев Live, Мадуров, Радио спутник, Сладков+, Маргарита Симоньян, Кадыров 95.

На его телефоне много российских номеров, в том числе сотрудников МВД и МИД, миграционной службы. Известно, что мужчина хотел получить паспорт гражданина РФ.

Во время дебатов адвокат пытался убедить суд, что Козеев, вероятно, не является гражданином Украины и поэтому его не могут судить за государственную измену.

Дело слушалось судом более 6 месяцев.

Источник: Судебный репортер

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