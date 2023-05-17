Татьяна Забожко, редактор ленты
Потери РФ в Украине превысили 200 тысяч: данные Генштаба ВСУ на 17 мая
Вооруженные силы Украины почти за 15 месяцев полномасштабной войны ликвидировали ориентировочно 200 590 российских оккупантов.
Только сутки в армии РФ стало меньше на 610 солдат.
Потери РФ на 17 мая 2023
- личного состава – около 200 590 (+610),
- танков ‒ 3 771 (+9),
- боевых бронированных машин ‒ 7 365 (+17),
- артиллерийских систем – 3 166 (+16),
- реактивных систем залпового огня – 562,
- средств противовоздушной обороны ‒ 318 (+2),
- самолетов – 308,
- вертолетов – 294,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 748 (+16),
- крылатых ракет ‒ 982 (+9),
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 067 (+19),
- специальной техники – 417 (+7).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 448-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
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