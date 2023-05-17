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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Потери РФ в Украине превысили 200 тысяч: данные Генштаба ВСУ на 17 мая

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины почти за 15 месяцев полномасштабной войны ликвидировали ориентировочно 200 590 российских оккупантов.

Только сутки в армии РФ стало меньше на 610 солдат.

Потери РФ на 17 мая 2023

  • личного состава – около 200 590 (+610),
  • танков ‒ 3 771 (+9),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 365 (+17),
  • артиллерийских систем – 3 166 (+16),
  • реактивных систем залпового огня – 562,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 318 (+2),
  • самолетов – 308,
  • вертолетов – 294,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 748 (+16),
  • крылатых ракет ‒ 982 (+9),
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 067 (+19),
  • специальной техники – 417 (+7).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 448-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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