Потери РФ в Украине превысили 200 тысяч: данные Генштаба ВСУ на 17 мая

Вооруженные силы Украины почти за 15 месяцев полномасштабной войны ликвидировали ориентировочно 200 590 российских оккупантов.

Только сутки в армии РФ стало меньше на 610 солдат.

Потери РФ на 17 мая 2023

личного состава – около 200 590 (+610),

танков ‒ 3 771 (+9),

боевых бронированных машин ‒ 7 365 (+17),

артиллерийских систем – 3 166 (+16),

реактивных систем залпового огня – 562,

средств противовоздушной обороны ‒ 318 (+2),

самолетов – 308,

вертолетов – 294,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 748 (+16),

крылатых ракет ‒ 982 (+9),

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 6 067 (+19),

специальной техники – 417 (+7).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 448-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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