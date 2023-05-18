Борьба за выживание: как крымских татар притесняли в годы СССР, а теперь под оккупацией РФ

Сегодня, 18 мая, в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа.

Именно в этот день 1944 года тоталитарная машина СССР начала одно из самых страшных преступлений в истории — незаконную депортацию всех татар из Крыма.

Только за три дня, 18-20 мая, с полуострова было выселено 191 044 человека татарского происхождения.

С давлением, политическими репрессиями и преследованиями крымскотатарский народ снова столкнулся в 2014 году, после незаконной оккупации Россией Крыма.

Как советская власть депортировала крымских татар

18 мая 1944 года в 03:00 утра советская власть начала кровавую спецоперацию, к которой привлекли более 32 тыс. сотрудников НКВД.

Силовики заходили в дома крымских татар и объявляли, что якобы из-за измены Родине их выселяют с полуострова. На то, чтобы собраться, людям давали от нескольких минут до получаса.

После этого их вели к железной дороге, сажали в вагоны, отправляли в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Россию.

Украинский историк, координатор ОО Таврическая гуманитарная платформа Андрей Иванец рассказал, что операция по выселению народа была проведена с опережением графиков.

— В постановлении Государственного комитета СССР, который запустил это преступление, давалось время до конца июня, но силовые структуры выселили крымских татар буквально в течение трех дней. Люди ехали в ужасных условиях, их сажали в вагоны для скота. Нормального питания и санитарно-медицинского обслуживания не было. Смерти начались уже в момент перевозки крымских татар, — сказал историк.

Под депортацию попадали преимущественно женщины, дети и старики. За апрель-май 1944 года в трудовые лагеря было мобилизовано 11 тыс. мужчин-крымских татар.

Еще 6 тыс. крымских татар были арестованы весной 1944 года за так называемые антисоветские элементы. Таким образом практически весь народ оказался в местах изгнания.

— Смертность среди крымских татар в местах ссылки в первые годы была чрезвычайно высокой. Ученые Института демографии имени М.В. Птухи считают, что четверть крымских татар от их численности по состоянию на 1939 год погибла. Это почти 50 тыс. человек погибло из-за тяжелых условий проживания в спецпоселениях, голода, болезней, тяжелого труда, — рассказал историк.

Как власти СССР объясняли депортацию крымских татар

10 мая 1944 года народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия направил Сталину докладную записку, в которой содержалось “обоснование” необходимости выселения крымских татар.

Там говорилось о якобы массовом коллаборационизме крымских татар и нежелательности проживания на приграничной территории.

— Многие ученые считают, что вторая причина, о которой написал Берия, проживание в приграничном регионе, сыграла ключевую роль. Советский Союз вынашивал реализацию имперских мечтаний еще с империи Романовых и стремился распространить свое влияние на Босфор и Дарданеллы. Поэтому, готовясь к вероятному конфликту с Турцией, в приграничных регионах проводили чистки потенциально нелояльного населения, — рассказал Андрей Иванец.

Историк отметил, что тотальная депортация привела не только к чрезвычайно тяжелым демографическим потерям, но и к уничтожению культурного наследия крымских татар.

— В Крыму зачищались практически любые упоминания о крымских татарах, большинство географических названий было изменено, уничтожались памятники истории культуры крымских татар, мечети, кладбища, книжные собрания на крымскотатарском языке, а также другие предметы материального наследия, — добавил Иванец.

Путинская аннексия — как Россия ущемляет права крымских татар

Новым вызовом для крымских татар стала аннексия Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года.

— Захватчики уничтожили органы самоуправления крымскотатарского народа, в 2016 году они запретили Меджлис, один из двух высших органов самоуправления. Россия грубо нарушает приказ международного суда ООН, который по иску Украины еще в 2017 году обязал восстановить деятельность крымскотатарского народа. Оккупационный режим преследует многих крымских татар за религиозные убеждения, — сказал историк.

Андрей Иванец отметил, что крымскотатарский народ является одним из самых дискриминируемых сообществ в Крыму.

— Ситуация очень драматическая из-за того, что оккупанты преследуют активистов, проводят массовые обыски, задерживают крымских татар. Они создали такие условия, что часть народа была вынуждена покинуть свои дома в Крыму и уехать, — добавил он.

В прошлом году, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, много крымских татар стали незаконно призывать в оккупационную армию.

Это способствовало еще одному всплеску выездов крымских татар за пределы Крымского полуострова и создало новую травматизацию, которая не дала заживить раны 1944 года.

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