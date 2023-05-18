Череватый сообщил, на сколько ВСУ удалось продвинуться на Бахмутском направлении

Украинские военные на Бахмутском направлении продвинулись на расстояние до 1 700 м на флангах. Город Бахмут остается эпицентром боевых действий.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, за сутки на Бахмутском направлении 487 раз противник наносил удары ствольной реактивной артиллерией, произошло 25 боестолкновений, шесть авианалетов.

В боях уничтожены 130 оккупантов, 145 получили ранения, четыре попали в плен. Нашим Силам обороны удалось уничтожить две САУ Мста, беспилотник Орлан-10 и восемь складов боеприпасов.

Несмотря на тяжелые бои, наши Силы обороны продолжают атаковать врага.

– Наши подразделения, вопреки тому, что нет сейчас преимущества в личном составе, снарядах и технике, продолжают продвигаться на флангах. Расстояние за эти сутки от 150 до 1700 м удалось пройти, — заявил Череватый.

По его словам, когда ВСУ наступают, то оккупанты обычно убегают.

Ранее Сергей Череватый заявил, что на определенных участках за сутки ВСУ прошли до 500 м.

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

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