Дополнительные условия для пересечения границы военнообязанных украинцев: что предлагает законопроект №9075

В марте 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9075, предусматривающий внесение изменений в законодательство, которые обеспечат возможность украинским студентам-мужчинам иностранных вузов и другим категориям граждан, не подлежащих мобилизации в особый период, свободно выезжать за границу.

Что известно о законопроекте №9075, когда он вступит в силу, а также текст проекта – читайте в материале Фактов ICTV.

Законопроект №9075 — о чем

Адвокат Владимир Крекотень отмечает, что в случае принятия законопроекта №9075 право на пересечение государственной границы во время действия военного положения получат все военнообязанные украинцы, независимо от наличия у них обстоятельств, освобождавших от призыва на военную службу.

— Те украинцы, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, будут иметь возможность пересечь границы, показав письменное нотариально заверенное обязательство вернуться в Украину не позднее, чем завершится действие тех обстоятельств, которые освобождают их от призыва. Или должны дополнительно предоставить письменное разрешение (согласование) на временный выезд за границу от территориального центра комплектования и социальной поддержки, — говорит адвокат.

Крекотень также отметил, что те украинцы, которые могут быть призваны на военную службу во время военного положения и не имеют права на отсрочку, будут иметь возможность пересечь границу при наличии письменного разрешения, полученного в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

— Все мы прекрасно понимаем, что такие разрешения будут выдаваться исключительно “достойным”, — добавил адвокат.

Также в тексте проекта отмечается, что право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в страну дает один из следующих документов:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт Украины;

служебный паспорт Украины;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа.

Отдельно право на въезд в Украину дает удостоверение личности на возвращение в Украину.

Также в законопроекте №9075 упоминается о выезде за границу украинских студентов и их преподавателей, но для этого все равно нужно предоставить разрешение от ТЦК.

— Граждане, выехавшие из Украины и без уважительных причин нарушившие срок возврата, несут ответственность за это в соответствии с действующим законодательством, или освобождаются от наказания в условиях добровольного перерасчета на специальный счет для сбора средств на поддержку ВСУ суммы, равной размеру прожиточного минимума для трудоспособных граждан, за каждую дополнительную полную неделю пребывания за пределами страны во время действия военного положения.

Когда законопроект №9075 вступит в силу

Проект закона был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта 2023 года. Сейчас его устав прорабатывается в комитете.

Впрочем, по мнению адвокатов, законопроект №9075 не будет принят. Адвокат Тарас Никифорчук в своем YouTube-канале отметил, что представленные в Раду законопроекты (№9075 и №9074) вряд ли будут реализованы.

— Делаем выводы по данным законопроектам: такого не будет. Эти документы пока не рассматриваются в Раде и не назначаются к рассмотрению, — отметил он.

Текст законопроекта №9075

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