Готовы гадать и на кофейной гуще – Гуменюк о засилье вражеских БпЛА
Российские военные в ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины существенно активизировали воздушную разведку.
Оккупанты усиленно привлекают разведывательные беспилотники не только вдоль линии фронта, но и до и после массированных обстрелов Украины, пытаясь собрать как можно больше информации.
– Оккупантов интересует абсолютно все. Они, если бы могли, и кофейную гущу разбросали, чтобы погадать на будущее, – в шутку отметила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
Украинские защитники, говорит Наталья Гуменюк, продолжают отслеживать и сбивать вражеские БпЛА.
Поэтому в сводках украинских военных ежедневно есть данные об уничтожении трех-пяти таких дронов.
Массированные ракетные удары по Украине, по словам руководительницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга, являются типичным поведением россиян, которые, “не имея успехов на поле боя, классически пытаются “побеждать” в тыловых регионах”.
Кроме того, оккупантов раздражает мощная поддержка западных партнеров.
Враг пытается испытывать Силы обороны и истощать усиленную систему противовоздушной обороны, которой Украина владеет на этом этапе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 449-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Минобороны России