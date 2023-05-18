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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Готовы гадать и на кофейной гуще – Гуменюк о засилье вражеских БпЛА

БпЛА Орлан-10 армії РФ

Российские военные в ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины существенно активизировали воздушную разведку.

Оккупанты усиленно привлекают разведывательные беспилотники не только вдоль линии фронта, но и до и после массированных обстрелов Украины, пытаясь собрать как можно больше информации.

– Оккупантов интересует абсолютно все. Они, если бы могли, и кофейную гущу разбросали, чтобы погадать на будущее, – в шутку отметила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Украинские защитники, говорит Наталья Гуменюк, продолжают отслеживать и сбивать вражеские БпЛА.

Поэтому в сводках украинских военных ежедневно есть данные об уничтожении трех-пяти таких дронов.

Массированные ракетные удары по Украине, по словам руководительницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга, являются типичным поведением россиян, которые, “не имея успехов на поле боя, классически пытаются “побеждать” в тыловых регионах”.

Кроме того, оккупантов раздражает мощная поддержка западных партнеров.

Враг пытается испытывать Силы обороны и истощать усиленную систему противовоздушной обороны, которой Украина владеет на этом этапе.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 449-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны России

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Ракета, Ракетные удары России, Російська агресія, РФ
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