Игнат объяснил, почему Киев защищен средствами ПВО больше, чем другие области

Войска РФ атакуют Киев чаще всего, поэтому столица нуждается в большей защите.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

— Мы не можем рассказывать, что и где защищено, и какое количество средств (ПВО — РЕД.). Но дискуссии безусловно опасны в плане информации…Военное руководство, высшее руководство государства знает где, кого, сколько и чем атакуют. Столько ударов, сколько взял на себя Киев, надо посчитать. Потому что Киев атакуют чаще всего, а там где бьют чаще всего — надо больше защиты. Это очевидно и должно быть понятно всем, — сказал он.

По словам Игната, перекрываться противовоздушной обороной и распределять силы будут там, где это наиболее необходимо.

— У нас есть очень много важных объектов государства, стратегических объектов и надо это все перекрыть. Украина большая, а средств мало. Несмотря на то, что нам уже Запад предоставил много различных систем, по номенклатуре с ПВО только SAMP/T ожидаем. Но количество, вопрос в количестве, — отметил представитель командования Воздушных сил.

В ночь на 18 мая войска РФ нанесли очередной ракетный удар по Украине. Всего было применено 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования, 29 из них были уничтожены украинскими силами ПВО.

Источник: телемарафон

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