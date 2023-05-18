Маниакальная цель Кремля: Данилов объяснил, почему РФ устроила Киеву ракетный террор

Киев остается недостижимой, но маниакальной целью Кремля. Именно поэтому Россия совершает регулярные ракетные атаки на столицу Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, атаками на Киев Кремль также пытается поднять уровень “патриотической истерии” внутри РФ, поскольку среди россиян нарастает разочарование.

– Киев остается маниакальной и недостижимой целью Путина. Символические места Киева – цель российских ракетных обстрелов. Бессмысленные и суперзатратные для РФ атаки на столицу необходимы Кремлю для поднятия градуса патриотической истерии внутри страны, — подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов уточнил, что сейчас в России развивается разочарование властями и отчаяние. Все из-за неудач на фронте в Украине и провала разрекламированного зимнего наступления войск РФ.

Kyiv remains putin’s maniacal and unattainable goal. Symbolic places of Kyiv are the target of russian missile attacks. The kremlin needs those senseless and super-expensive attacks for russia on the capital to raise the degree of patriotic hysteria inside the country. In russia,… — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) May 18, 2023

Как известно, в ночь на 18 мая российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине.

Под ударом оказался и Киев: это было девятое с начала месяца воздушное нападение на столицу. Все вражеские цели в воздушном пространстве Киева удалось уничтожить.

В общей сложности РФ несколькими волнами запустила 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. Украинские защитники уничтожили 29 ракет.

Известно, что есть попадание в объект инфраструктуры в Хмельницкой области. А в Одессе сбитые ракеты упали на здания промышленных предприятий, в результате чего погиб охранник, еще двое ранены.

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