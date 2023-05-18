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Юлия Соколова, редактор ленты

Маниакальная цель Кремля: Данилов объяснил, почему РФ устроила Киеву ракетный террор

Маниакальная цель Кремля: Данилов объяснил, почему РФ устроила Киеву ракетный террор
Фото: УНИАН

Киев остается недостижимой, но маниакальной целью Кремля. Именно поэтому Россия совершает регулярные ракетные атаки на столицу Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, атаками на Киев Кремль также пытается поднять уровень “патриотической истерии” внутри РФ, поскольку среди россиян нарастает разочарование.

– Киев остается маниакальной и недостижимой целью Путина. Символические места Киева – цель российских ракетных обстрелов. Бессмысленные и суперзатратные для РФ атаки на столицу необходимы Кремлю для поднятия градуса патриотической истерии внутри страны, — подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов уточнил, что сейчас в России развивается разочарование властями и отчаяние. Все из-за неудач на фронте в Украине и провала разрекламированного зимнего наступления войск РФ.

Как известно, в ночь на 18 мая российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине.

Под ударом оказался и Киев: это было девятое с начала месяца воздушное нападение на столицу. Все вражеские цели в воздушном пространстве Киева удалось уничтожить.

В общей сложности РФ несколькими волнами запустила 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. Украинские защитники уничтожили 29 ракет.

Известно, что есть попадание в объект инфраструктуры в Хмельницкой области. А в Одессе сбитые ракеты упали на здания промышленных предприятий, в результате чего погиб охранник, еще двое ранены.

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Война в Украине, Київ, Алексей Данилов, Ракетные удары России
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