Маниакальная цель Кремля: Данилов объяснил, почему РФ устроила Киеву ракетный террор

Киев остается недостижимой, но маниакальной целью Кремля. Именно поэтому Россия совершает регулярные ракетные атаки на столицу Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, атаками на Киев Кремль также пытается поднять уровень “патриотической истерии” внутри РФ, поскольку среди россиян нарастает разочарование.

Данилов уточнил, что сейчас в России развивается разочарование властями и отчаяние. Все из-за неудач на фронте в Украине и провала разрекламированного зимнего наступления войск РФ.

Kyiv remains putin’s maniacal and unattainable goal. Symbolic places of Kyiv are the target of russian missile attacks. The kremlin needs those senseless and super-expensive attacks for russia on the capital to raise the degree of patriotic hysteria inside the country. In russia,…

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) May 18, 2023