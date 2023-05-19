Не только самолеты: Кулеба назвал три ключевых решения, которые Украина ожидает от партнеров

Украине нужен консенсус партнеров относительно трех ключевых для нашего государства решений. Речь идет о вступлении в НАТО, получении современных истребителей и введении против РФ новых жестких санкций.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на конференции Strategic Ark, организованной Польским институтом международных отношений.

Он напомнил, что Киеву удалось создать международную коалицию в поддержку нашей страны для борьбы с полномасштабной агрессией РФ.

– Сейчас самое широкое единство стран необходимо вокруг позиции, что Украина должна победить в этой войне на условиях, которые определит сама Украина. Страны, которые определят это своей целью, начинают быстро принимать правильные решения, — сообщил министр.

Он отметил единство взглядов Украины и Польши, которые работают над достижением консенсуса международной коалиции по ряду важных решений. В настоящее время Киев определил три ключевых направления.

– Приоритетные шаги, над построением консенсуса по которым мы сейчас работаем, это членство Украины в НАТО, авиационная коалиция и воля для введения новых жестких санкций против РФ. Есть много других важных шагов, но эти три – ключевые, — подчеркнул Кулеба.

Министр также напомнил, что Украина хочет услышать конкретику о своем членстве на саммите НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе (Литва). Речь идет об алгоритме вступления нашей страны в этот военный блок.

– Мы будем приветствовать любой конкретный шаг, который союзники смогут сделать на пути к членству Украины в НАТО, – объяснил глава МИД.

Недавно вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отмечала, что Украина надеется получить политическое приглашение в НАТО во время саммита в Вильнюсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Владимира Зеленского принять участие в этом мероприятии.

Источник : МИД

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.