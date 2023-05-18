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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ вывела на дежурство в Черное море подводный ракетоноситель – ВМС ВСУ

Підводний човен РФ Великий Новгород з Калібрами

18 мая в Черном море дежурит один подводный ракетоноситель, снаряженный около четырьмя ракетами типа Калибр.

Кроме него там находятся еще три вражеских корабля.

Надводный ракетоноситель, выходивший в акваторию вечером 17 мая и ночью 18 мая, после нанесения ударов по Украине немедленно вернулся в пункт базирования.

Об этом сообщила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

В Азовском море сосредоточен один вражеский корабль.

В Средиземном море РФ продолжает удерживать около семи кораблей, среди которых два носителя крылатых ракет Калибр общим залпом до 20 ракет.

Напомним, что еще вчера в Черном и Азовском морях ракетоносителей не было вообще.

Надводный корабль РФ вечером 17 мая выходил, чтобы выпустить шесть крылатых ракет типа Калибр по Одессе.

Их все уничтожили силы противовоздушной обороны Воздушного командования Юг.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 449-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ВМС ВСУ

Фото: Минобороны Росии

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