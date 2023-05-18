Сумма доплаты военным может зависеть от размера минимальной зарплаты: что предлагает законопроект №9300

15 мая 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9300 О внесении изменений в статью 9 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей относительно выплаты дополнительного вознаграждения.

Что предусматривает законопроект №9300, когда он вступит в силу, а также текст проекта – читайте в материале Фактов ICTV.

Законопроект №9300 — о чем

Авторы проекта предлагают Верховной Раде определять условия выплаты дополнительного вознаграждения военнослужащим в зависимости от размера минимальной заработной платы.

Согласно законопроекту, на период действия военного положения предлагается предусмотреть доплату:

в размере не менее 16 минимальных зарплат (107 200 грн) тем военным, которые принимают участие в боевых действиях, в частности, во время ведения боевых действий на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения задач военной частью первого эшелона обороны или наступления в батальон включительно, в районах ведения военных (боевых) действий по выявлению воздушных целей противника, по огневому поражению противника в составе подразделения ракетных войск и артиллерии, по выводу воздушных судов из-под удара противника с выполнением взлета;

(107 200 грн) тем военным, которые принимают участие в боевых действиях, в частности, во время ведения боевых действий на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения задач военной частью первого эшелона обороны или наступления в батальон включительно, в районах ведения военных (боевых) действий по выявлению воздушных целей противника, по огневому поражению противника в составе подразделения ракетных войск и артиллерии, по выводу воздушных судов из-под удара противника с выполнением взлета; не менее девяти минимальных зарплат (60 300 грн) – для тех военных, которые выполняют задачи в составе органа военного управления, штаба группировки войск или тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск включительно, осуществляющей оперативное (боевое) управление воинскими частями и подразделениями, что ведет действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения задач военной частью первого эшелона обороны или наступления в батальон включительно (из расчета на месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях);

(60 300 грн) – для тех военных, которые выполняют задачи в составе органа военного управления, штаба группировки войск или тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск включительно, осуществляющей оперативное (боевое) управление воинскими частями и подразделениями, что ведет действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения задач военной частью первого эшелона обороны или наступления в батальон включительно (из расчета на месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях); не менее пяти минимальных зарплат (33 500 грн) военнослужащим, выполняющим задачи согласно приказам в составе действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства, резерва главнокомандующего Вооруженных сил Украины Сил обороны государства, развернутых пунктов управления Генерального штаба ВСУ, осуществляющих управление действующими группировками войск (сил), а также выполняющих задачи по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, для военнослужащих, которые в установленном порядке отправлены в состав военных администраций в районах ведения боевых действий для выполнения задач в пользу обороны государства и его безопасности с оставлением на военной службе, предлагается предусмотреть выплату дополнительного вознаграждения в размере не менее пяти минимальных зарплат.

Также авторы проекта предлагают, чтобы выплата дополнительного вознаграждения продолжалась в течение трех месяцев после завершения всех изложенных выше оснований.

Когда законопроект №9300 вступит в силу

Проект закона был зарегистрирован 15 мая 2023 года. Сейчас он уже направлен на рассмотрение комитета, где текст законопроекта прорабатывается.

Далее документ будут рассматривать. Если проект примут, его направят на подпись президенту.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Текст законопроекта 9300

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