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Силы специальных операций показали, как военный со Stinger сбил дрон

робота ПЗРК Stinger

Военный Сил специальных операций (ССО) из Stinger сбил вражеский дрон.

Об этом сообщается Telegram-аккаунте Сил специальных операций.

Так, военные обнаружили полет российского беспилотника, предварительно речь идет о Supercam.

Выстрелом из ПЗРК Stinger вражеский БПЛА уничтожили.

Напомним, что 16 мая россияне в очередной раз выпустили по Украине ракеты и ударные и разведывательные дроны. В направлении Киева шесть аэробаллистических ракет Кинжал с самолетов МиГ-31К. Все уничтожили.

Враг также выпустил ударные дроны типа Shahed-136/131. А перед ракетной атакой разведку должны были провести три беспилотника оперативно-тактического уровня Орлан-10, SuperCam.

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Фото: скриншот с видео

Безпілотники, Война в Украине, Дрони
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