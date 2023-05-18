Марта Бондаренко, редактор ленты
Силы специальных операций показали, как военный со Stinger сбил дрон
Военный Сил специальных операций (ССО) из Stinger сбил вражеский дрон.
Об этом сообщается Telegram-аккаунте Сил специальных операций.
Так, военные обнаружили полет российского беспилотника, предварительно речь идет о Supercam.
Выстрелом из ПЗРК Stinger вражеский БПЛА уничтожили.
Напомним, что 16 мая россияне в очередной раз выпустили по Украине ракеты и ударные и разведывательные дроны. В направлении Киева шесть аэробаллистических ракет Кинжал с самолетов МиГ-31К. Все уничтожили.
Враг также выпустил ударные дроны типа Shahed-136/131. А перед ракетной атакой разведку должны были провести три беспилотника оперативно-тактического уровня Орлан-10, SuperCam.
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Фото: скриншот с видео
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