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В Новой Каховке взорвали дом, где базировались сотрудники ФСБ — СМИ

В Новой Каховке взорвали дом, где базировались сотрудники ФСБ — СМИ
Фото: Depositphotos

Сегодня в оккупированной Новой Каховке Херсонской области прогремело два мощных взрыва.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Взрывы произошли в частном доме неподалеку от Парка славы и центральной городской больницы. Там поселились сотрудники ФСБ.

Сообщается, что после первого взрыва произошел второй взрыв.

По данным СМИ, этот дом любили посещать местные коллаборационисты: так называемый “глава администрации” Новой Каховки Владимир Леонтьев и его пособник Руслан Агаев.

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что российские оккупанты требуют от жителей Новой Каховки и Днепрян Херсонской области срочно покинуть свои дома. Россияне также продолжают разворовывать инфраструктуру на временно захваченных территориях.

Взрыв, Новая Каховка, ФСБ
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