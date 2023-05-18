В Новой Каховке взорвали дом, где базировались сотрудники ФСБ — СМИ

Сегодня в оккупированной Новой Каховке Херсонской области прогремело два мощных взрыва.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Взрывы произошли в частном доме неподалеку от Парка славы и центральной городской больницы. Там поселились сотрудники ФСБ.

Сообщается, что после первого взрыва произошел второй взрыв.

По данным СМИ, этот дом любили посещать местные коллаборационисты: так называемый “глава администрации” Новой Каховки Владимир Леонтьев и его пособник Руслан Агаев.

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что российские оккупанты требуют от жителей Новой Каховки и Днепрян Херсонской области срочно покинуть свои дома. Россияне также продолжают разворовывать инфраструктуру на временно захваченных территориях.

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