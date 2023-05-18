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Валентина Чорна, редактор ленты

Ракетный удар по Одессе: один человек погиб, еще двое ранены

Ракетний удар по Одесі 18 травня 2023

Вечером 17 мая российские войска нанесли ракетный удар по Одессе.

Обновлено 18 мая в 06:06. В результате ракетного удара один человек погиб, еще два получили ранения.

Обновлено в 22:36. По данным мониторинговых Telegram-каналов, в Одесской области силы ПВО отработали по воздушным объектам.

Обновлено в 22:00. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о запуске вражеских ракет с юга.

Он призвал украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

По состоянию на 22:00 тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Луганской областях и в Крыму.

Взрывы в Одессе 17 мая 2023 года: что известно о взрывах в Одессе

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 449-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Одесса, Ракетные удары России, Російська агресія
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Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

Константин Мельников
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