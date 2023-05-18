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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки и вспомнил о депортации крымских татар

Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинский народ с Днем вышиванки и напомнил о депортации крымских татар.

Об этом он написал в своем Telegram.

– В этом году — два смысла, объединенные одной датой, 18 мая. 79 лет назад в этот день советская власть начала депортацию крымскотатарского народа. Народа, который хотели стереть, лишить дома, лишить права на жизнь. Но народ сохранился. И будет жить свободно, – написал президент.

Зеленский отметил, что в этом году он надел особую вышиванку — с орнаментами, которые символизируют единство украинского и крымскотатарского народов. Символы нашей силы и нашего стремления жить в своем доме.

– Пусть нынешний День вышиванки в Украине станет напоминанием о том, через что пришлось пройти нашим людям и какой крепкой является наша культура. Вечная память всем нашим людям, чьи жизни были забраны тоталитарными режимами! Уважаем наши народы, их силу и культуру, – подчеркнул глава государства.

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Владимир Зеленский, День вишиванки, Депортація кримських татар, Украина
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