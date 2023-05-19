Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Ежемесячные сроки выплат для ВПЛ: когда украинцам ждать начислений
Украина
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

3 700 грн для украинцев с 1 мая: что известно о фейковой помощи

Гривня, гроші, виплати, зарплата, податки, деньги,
Фото: Depositphotos

В сети получила огласку информация о новой денежной выплате, которую украинцы смогут получить с 1 мая 2023 года. Речь идет о 3 700 грн.

Что известно о 3 700 грн с 1 мая

Впервые информация о новой выплате появилась в Telegram-канале Рівне Головне.

Если перейти по ссылке, которая прикреплена к сообщению, вы попадаете не на сайт соцвыплат или помощи, а на Telegram-канал Адвокат Милер.

В одном из сообщений канала Милера находим информацию о новой помощи от государства.

— С 1 мая украинцы смогут получить новую государственную поддержку. Чтобы получить эту финансовую помощь, необходимо обратиться к представителям Пенсионного фонда. Эта поддержка направлена на тех, кто находится в затруднительном положении, в частности, ВПЛ, — пишет Милер.

Если перейти по еще одной ссылке в сообщении Милера, оказывается, что речь идет о субсидиях на неотапливаемый сезон 2023.

В материале предоставляется информация относительно оформления субсидий на сезон, который не отапливается, и куда обратиться для назначения выплат.

Однако в Пенсионном фонде, на который ссылаются авторы материала, нигде не фигурирует выплата в 3 700 грн.

— Вывод: эта новость не является правдой, а, скорее, манипулятивна и вырвана из контекста. Делается это для того, чтобы увеличить количество подписчиков на Telegram-канал.

Будьте осторожны и всегда проверяйте информацию о назначении новых выплат, чтобы не наткнуться на мошенников и распространителей ложной информации.

Кстати, что касается якобы первоисточника информации — сайта BBC Украина, то там такого материала нет и никогда не было.

Что говорят в ПФУ

Факты ICTV позвонили на горячую линию Пенсионного фонда и спросили о выплате в 3700 грн.

По словам работников, новой помощи для украинцев в 3700 грн с 1 мая нет и не было.

— Никаких законодательных актов по поводу такой выплаты Пенсионный фонд не получал, поэтому информация не правдива, — добавили на горячей линии.

Читайте также
Ежемесячные сроки выплат для ВПЛ: когда украинцам ждать начислений
3 700 грн для украинцев с 1 мая: что известно о фейковой помощи

виплати, Фейкові новини
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ежемесячные сроки выплат для ВПЛ: когда украинцам ждать начислений
3 700 грн для украинцев с 1 мая: что известно о фейковой помощи
Помощь от Международной организации по миграции: как получить 2 200 грн
виплати
Информация о возможной утечке химических веществ в Хмельницком — фейк
фейк
Маляр объяснила, почему РФ распространяет фейки о “ликвидации” украинских командующих
Ганна Маляр
Видео
Правило “золотого часа”: как работают медики под Бахмутом

Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
3 700 грн для украинцев с 1 мая: что известно о фейковой помощи
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
3 700 грн для украинцев с 1 мая: что известно о фейковой помощи
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
3 700 грн для украинцев с 1 мая: что известно о фейковой помощи
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
3 700 грн для украинцев с 1 мая: что известно о фейковой помощи
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь