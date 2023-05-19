Анастасия Кожушко, редактор ленты
На крымской железной дороге остановлено движение: неизвестный беспилотник повредил линии электросетей
Во временно оккупированном Крыму на железной дороге из-за падения беспилотника снова остановлено движение поездов.
Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
Отмечается, что возле Джанкоя дрон оборвал контактную электросеть.
Напомним, накануне утром во временно захваченном полуострове в результате подрыва железнодорожного полотна вблизи Бахчисарая сошли с рельсов восемь вагонов с зерном, пять из которых перевернулись.
Фото: Радио свобода
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