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Поставки вооружения и боеприпасов: Залужный и Милли провели телефонный разговор

Марк Міллі
Фото: Getty Images

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный обсудил с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли поставки вооружения и боеприпасов и дальнобойных снарядов.

Также во время телефонного разговора Залужный подробно проинформировал об обстановке на основных направлениях фронта.

– Продолжаем вести оборонную операцию и подготовку к дальнейшим действиям. Рассказал о массированных атаках россиян дронами и ракетами разных типов, в частности аэробалистическими Х-47М2 Кинжал. Поблагодарил комплексы Patriot и отметил их эффективную работу. В приоритете – дополнительные системы противовоздушной обороны для усиления защиты нашего неба, – отметил он.

Залужный добавил, что было договорено о дальнейшем сотрудничестве.

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Война в Украине, Валерий Залужный, Марк Міллі
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