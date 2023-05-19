Еще минус 660 оккупантов в сутки: потери РФ на 19 мая

Украинские защитники в течение суток ликвидировали ориентировочно 660 российских оккупантов.

Всего на 450-е сутки полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили около 201 760 солдат РФ.

Силы обороны сожгли четыре танка и столько же боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, по 10 единиц беспилотников оперативно тактического уровня, а также автомобильной техники и автоцистерн.

Недосчитались оккупанты одной реактивной системы залпового огня и одного средства противовоздушной обороны.

Потери РФ на 19 мая 2023

личного состава – около 201 760 (+660);

танков ‒ 3 777 (+4);

боевых бронированных машин ‒ 7 377 (+4);

артиллерийских систем – 3 210 (+12);

реактивных систем залпового огня – 564 (+1);

средств противовоздушной обороны ‒ 319 (+1);

самолетов – 308;

вертолетов – 294;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 769 (+10);

крылатых ракет ‒ 1 011 (+21);

кораблей (катеров) ‒ 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 6083 (+10);

специальной техники – 419 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 450-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.