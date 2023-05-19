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Татьяна Забожко, редактор ленты

Еще минус 660 оккупантов в сутки: потери РФ на 19 мая

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники в течение суток ликвидировали ориентировочно 660 российских оккупантов.

Всего на 450-е сутки полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили около 201 760 солдат РФ.

Силы обороны сожгли четыре танка и столько же боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, по 10 единиц беспилотников оперативно тактического уровня, а также автомобильной техники и автоцистерн.

Недосчитались оккупанты одной реактивной системы залпового огня и одного средства противовоздушной обороны.

Потери РФ на 19 мая 2023

  • личного состава – около 201 760 (+660);
  • танков ‒ 3 777 (+4);
  • боевых бронированных машин ‒ 7 377 (+4);
  • артиллерийских систем – 3 210 (+12);
  • реактивных систем залпового огня – 564 (+1);
  • средств противовоздушной обороны ‒ 319 (+1);
  • самолетов – 308;
  • вертолетов – 294;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 769 (+10);
  • крылатых ракет ‒ 1 011 (+21);
  • кораблей (катеров) ‒ 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6083 (+10);
  • специальной техники – 419 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 450-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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