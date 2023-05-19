Татьяна Забожко, редактор ленты
Еще минус 660 оккупантов в сутки: потери РФ на 19 мая
Украинские защитники в течение суток ликвидировали ориентировочно 660 российских оккупантов.
Всего на 450-е сутки полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили около 201 760 солдат РФ.
Силы обороны сожгли четыре танка и столько же боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, по 10 единиц беспилотников оперативно тактического уровня, а также автомобильной техники и автоцистерн.
Недосчитались оккупанты одной реактивной системы залпового огня и одного средства противовоздушной обороны.
Потери РФ на 19 мая 2023
- личного состава – около 201 760 (+660);
- танков ‒ 3 777 (+4);
- боевых бронированных машин ‒ 7 377 (+4);
- артиллерийских систем – 3 210 (+12);
- реактивных систем залпового огня – 564 (+1);
- средств противовоздушной обороны ‒ 319 (+1);
- самолетов – 308;
- вертолетов – 294;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 769 (+10);
- крылатых ракет ‒ 1 011 (+21);
- кораблей (катеров) ‒ 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6083 (+10);
- специальной техники – 419 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 450-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
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