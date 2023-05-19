Теперь уже точно. Чернев считает, что самолеты F-16 будут в Украине через несколько месяцев

Самолеты F-16 будут в Украине через несколько месяцев. Такое мнение высказал нардеп и заместитель председателя Комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Кроме того, он заверил, что “теперь уже точно”.

— Сначала США заявили, что не возражают против передачи Украине F-16 другими странами. Теперь они совместно с союзниками будут работать над подготовкой украинских пилотов. Об этом заявил президент Байден, — написал Чернев в Facebook.

Обучение украинских пилотов управлять самолетами F-16 начнется в ближайшие недели, а подготовка продлится несколько месяцев на площадках в Европе, о чем говорится в заявлении Соединенных Штатов.

После этого, уверен Чернев, Украине передадут истребители четвертого поколения. Он поблагодарил США за лидерство и стратегическое партнерство.

19 мая стало известно, что президент США Джо Байден заявил лидерам G7, что Вашингтон поддержит усилия по подготовке украинских пилотов на современных истребителях, включая F-16.

Позже США опубликовали заявление, в котором выразили надежду, что обучение украинских пилотов на истребителях удастся начать в ближайшее время. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал это решение США, назвав его историческим.

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