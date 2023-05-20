Идентичные проблемы: Буданов о схожести ситуации с вооружением в Украине и РФ

Образцы вооружения и боеприпасов, в которых Украина испытывает нехватку и проблемы, связанные с этим, абсолютно идентичны с теми, которые есть в РФ.

Об этом в интервью для спецпроекта Год. За кадром. Разведчик Дмитрия Комарова сообщил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

– Мы тоже (воюем за старыми картами, — Ред.). Это неприятно признавать, но у нас идентичные проблемы. Даже образцы вооружения и боеприпасов, в которых мы испытываем нехватку, проблемы с вооружением абсолютно идентичны с теми, которые есть в РФ. Единственная разница – в России их было больше и они начали испытывать проблемы больше к осени, – сказал он.

Кроме того, Буданов отметил, что у России не советские методы, ведь они загубили эту систему.

— Советская военная система совершенно не равна России. И эта война подтвердила это. Когда они говорят, что они так сильны, как СССР, это не так. Они потеряли свой оборонно-промышленный комплекс так же, как и мы, – говорит он.

Буданов добавил, что РФ достаточно зависима от импортных микросхем, чипов, деталей.

– В России производят в основном корпуса, крупноузловую сборку. Там не так много того, что они могут производить, – говорит начальник ГУР.

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