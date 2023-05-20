Карта боевых действий на 20.05.2023 — ситуация на фронте

За прошедшие сутки противник нанес шесть ракетных и 62 авиационных удара, а также совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Подверглась разрушениям гражданская инфраструктура.

Карта боевых действий в Украине на 20.05.2023

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За минувшие сутки состоялось более 80 боевых столкновений на указанных участках фронта, самые горячие бои велись за Бахмут, Марьинку и в районах Авдеевки, Степного и Новомихайловки.

За прошедшие сутки нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Глубокое, Плетеневка и Землянки Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Блешня, Карповичи Черниговской области; Малушино, Шпиль, Волфино, Алексеевка, Садки, Мотрица, Турья, Славгород, Верхняя Пожня и Пожня Сумской области, а также Уды, Гатище, Плетеневка, Покаляно, Бударки, Землянки и Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары возле Григорьевки, Ольшаной и Кисловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Новомлинск, Петропавловка, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новолюбовка и Диброва Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Студенок Харьковской области; Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спорное на Донеячине.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Белая Гора.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Федоровка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Хромовое, Ивановское, Ступочки, Белая Гора. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Дружба и Пивничне Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Новокалиново, Степоврго, Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. В течение суток нанес авиаудар возле Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы в районах Новокалиново, Бердичев, Авдеевки, Тоненького, Первомайского, Карловки и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили более 20 атак противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Курахово и Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг совершил более 10 безуспешных наступательных действий в районе Новомихайловки. В то же время, нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Максимовка, Золотая Нива и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Нанес авиационный удар по населенному пункту Кизомыс.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 451-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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